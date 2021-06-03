"Его так колбасило": Невзоров рассказал о главном страхе Лукашенко перед полетом в Крым

Одним из ответвлений громкой и весьма скандальной истории с принудительной посадкой ирландского авиалайнера в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, к чему так стремились белорусские власти, стал, как бы странно это ни звучало, Крымский полуостров. Вернее, его статус, или признание его статуса официальным Минском.

Все дело в том, что после инцидента с бортом авиакомпании Ryanair в адрес Белоруссии посыпались обвинения едва ли не из каждой страны Запада, за которыми последовали и обещания довольно жестких санкций. И пока эти самые санкции только прорабатываются и обсуждаются, что в целом логично для довольно бюрократизированного европейского истеблишмента, многие страны закрывают свое воздушное пространство для самой Республики. Поступила так и соседняя Украина, также осудившая действия белорусских властей. И эти действия Киева, судя по всему, Александра Григорьевича Лукашенко заметно раззадорили.

Не исключено, что именно из-за этого президент Республики после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным столь показательно заговорил об использовании воздушного пространства Украины сквозь призму Крыма. Как отметили многие эксперты, Лукашенко в этих заявлениях фактически публично озвучил, что Минск признает российский суверенитет над этой территорией.

Однако, как считает известный российский журналист и публицист Александр Невзоров, причина столь быстрого «переобувания» белорусского лидера, ранее официально не признававшего Крым российским, заключается вовсе не в желании насолить Киеву и угодить Москве, а в обычном страхе за себя самого. Эксперт отмечает, что Лукашенко после инцидента с арестом Протасевича прекрасно понимал, что Зеленский может так же поступить и с ним в случае полета в Крым через украинскую территорию, как это делалось прежде.

«Все российские сейсмические станции в России на этой неделе зафиксировали дикую дрожь со стороны Белоруссии. Это так колбасило Лукашенко.

Проблема в том, что этот господин получил от Путина приглашение в Крым. И лететь на полуостров, если бы он принял это приглашение, а он его принял, пришлось бы над территорией Украины. Разумеется, у Украины тоже есть небо, диспетчеры, телефоны и истребители. И больше ничего для принудительной посадки пассажирского лайнера не требуется.

Поэтому Лукашенко совершенно не зря испугался. Не думаю, что Зеленский решится на такой шаг, но в действительности они мог бы посадить любой самолет с Лукашенко на борту на любом украинском аэродроме, и это был бы весьма красивый трюк», – заявил Александр Глебович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».