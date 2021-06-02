"Путин – заложник Лукашенко": Васильев рассказал об угрозе России со стороны Белоруссии

Фото: Global Look Press

Как далеко готов зайти Кремль? Кагарлицкий предрек властям большие проблемы
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press

Плющенко остался без звезд и сборной: что "унесла с собой" Александра Трусова?
Фото: Global Look Press

Яйца, деньги, печеньки: как россиян заманивают на пункты вакцинации
Фото: Global Look Press

"Весна, переходящая в лето": синоптик озвучил радостный прогноз на 9 мая
В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
Какие страны открыты сегодня для россиян: эксперт назвал цены, условия въезда, риски
"Дело высосано из пальца!": жена Дмитрия Гудкова разбила обвинения против мужа
"Давайте не будем унижать Россию": арестованный Пивоваров сделал заявление в суде

Новости дня

02 июня, среда

[20:23]В VTimes обсудили возможное закрытие издания в ближайшие дни
[19:20]Путин усомнился, что за счет маткапитала можно удалять плесень в квартире
[18:11]Верховный суд в Испании разрешил учредить профсоюз для самозанятых в проституции
[17:25]В Москве расширяют программу обучения преподавателей русского языка как иностранного
[16:16]Против минчанки завели уголовное дело за отказ сдавать жилье помощнице прокурора
[15:21]СК проверяет видео блогера с летящим вертолетом и примотанным к нему человеком
[14:52]Против жены и тестя Александра Шестуна возбуждено уголовное дело
[14:42]В Кремле отрицают связь уголовных дел Гудкова и Пивоварова с политикой
[13:48]В центре Москвы после конфликта со стрельбой задержаны трое мужчин
[12:17]Задержан избивший девушку до потери сознания житель Смоленска, ему грозит 10 лет
[11:18]В России предлагают ввести контроль за игровой индустрией и геймерами
[10:58]Уролог напомнил о пользе арбузов и рассказал, кому не стоит их употреблять
[09:53]Ученые рассказали, как с помощью анализа крови можно выработать режим тренировок
[09:48]Сборная России сыграла в ничью с Польшей в рамках подготовки к Евро-2020
[08:18]Температура в Москве вернулась в рамки нормы

01 июня, вторник

[20:49]Обвиняемый в смерти гея москвич сбежал на перерыве из суда, оставив паспорт
[16:07]Нейросеть будет следить за поведением и состоянием подмосковных школьников
[15:55]К 2024 году спортклубы и театры обещают организовать в каждой школе
[15:30]"Яблоко" заступилось за Гудкова, Пивоварова и всех, "попавших под каток репрессий"
[15:29]Беларусь и Россия вышли на финишную прямую интеграции двух стран
[14:55]ФСБ сняла Пивоварова с самолета и увела в наручниках с охраной за пост в Facebook
[14:41]Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль стоимостью £20 млн
[14:20]Доход "Единой России" в 10 раз больше, чем у КПРФ. ЛДПР экономит на регионах
[13:30]Мельконьянц объяснил, что не так с праймериз ЕР: "Вышли за партийные берега"
[12:34]"Внутреннее вмешательство": Памфилова не понимает нового закона против Навального
[12:06]"Никакого давления": Посол РФ обещает не мешать Минску судить гражданку России
[12:04]"Они все дети": Жириновский предложил продлить детство до 30 лет
[11:46]Лето в Москве началось с самого холодного дня за последние 54 года
[11:25]Фургала просят продержать в СИЗО целый год в ожидании суда
[11:11]Первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 обнаружили в Китае
[10:50]В Петербурге задержан расклейщик интимных объявлений, выстреливший в человека
[10:32]Ходорковский о задержании Пивоварова: "Не ждите нас с плакатиками у посольств"
[10:15]В России предложили ввести отцовский капитал для многодетных семей
[09:48]"Формального повода не знаю. Реальный ясен": Обыски у семьи и соратников Гудкова
[09:40]В России вступил в силу закон о просветительской деятельности
[09:07]Большинство родителей считают соцсети и интернет главной проблемой детей
[08:59]Задержание Пивоварова, план "Перамога", ФСБ ушла в тень. Главное к 1 июня
[08:38]Синоптики пообещали комфортное лето для москвичей
[00:56]Незрячий человек смог распознать предметы на столе благодаря искусственным белкам

31 мая, понедельник

[23:50]Россия увеличит число авиарейсов с Беларусью и еще 8 странами

Фото: depositphotos
Как выбрать правильный водонагреватель? Рекомендации специалиста
Фото: depositphotos
Как снять деньги с чужой банковской карты с помощью смартфона? Ответ специалиста
Фото: Global Look Press
Виртуально и реально: как поздравить ребенка с окончанием учебного года
Фото: depositphotos
Как отказаться от наследства с долгами
Фото: depositphotos
Шашлык без вреда для здоровья: полезным рецептом делится врач-диетолог
Фото: соцсети
Спагетти с куриной печенью и гречневые биточки: экспресс-рецепты для гурманов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Гратен из рыбы, рулетики из говядины и кальмар в кокосе: топ-3 ресторанных рецепта
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
sobesednik logo

"Путин – заложник Лукашенко": Васильев рассказал об угрозе России со стороны Белоруссии

Политика
19:59, 02 июня 2021

"Путин – заложник Лукашенко": Васильев рассказал об угрозе России со стороны Белоруссии
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Бывший шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Андрей Васильев объяснил, почему Путин сегодня нуждается в Лукашенко не меньше, чем Лукашенко в Путине.

С осени минувшего года, когда Белоруссию всколыхнули продолжительные массовые протесты, вызванные результатами голосования на президентских выборах, эксперты раз за разом повторяли одни и те же избитые фразы о том, что шанс сохранить власть, удержаться на плаву и не допустить передачи управления в руки оппозиции у Александра Лукашенко есть только в том случае, если его поддержит Россия. Разумеется, под Россией в данном случае подразумевали именно Кремль и лично российского лидера Владимира Путина.

Причем, если в первые недели после начала массовых протестов в Республике и их довольно жесткого подавления со стороны силовиков Кремль в определенной степени отстранился от белорусского президента, то впоследствии поддержка ему все-таки была оказана.

Сегодня практически ни один из политологов не сомневается в том, что удержаться в президентском кресле Александру Григорьевичу помог именно Владимир Владимирович. Более того, он и сейчас помогает ему оставаться у власти. Стоит Путину «отвернуться», как ситуация начнет развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию.

Сегодня же о поддержке Москвы для белорусских властей заговорили с новой силой. Виной всему инцидент с бортом ирландского лоукостера Ryanair, принудительно посаженного в Минске ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Многие страны уже закрыли свое воздушное пространство для Белоруссии, а коллективный Запад и вовсе грозит серьезными санкциями. На этом фоне зреет понимание, что Лукашенко, как никогда, нуждается в помощи того, кого неоднократно называл «старшим братом».

Между тем, как утверждает бывший шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Андрей Васильев, на самом деле не только Лукашенко нуждается в Путине, но и наоборот – Путин нуждается в белорусском президенте. Причины этого паритета, подчеркивает эксперт, довольно просты, поскольку для России от соседней республики исходит угроза революции.

– Непонятно, кто и в ком нуждается, поскольку Путин – заложник Лукашенко. Если бы в Белоруссии произошла революция, то она могла бы быстро переместиться и в Россию. С одной стороны, публично поддерживать Лукашенко – позорно, но с другой, что он должен в этом случае сказать? Лукашенко – очень хитрый человек, – отметил Васильев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Тема: Лукашенко

Теги: #Путин #Беларусь

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Политика

"Путин – заложник Лукашенко": Васильев рассказал об угрозе России со стороны Белоруссии
Дмитрий и Валерия Гудковы//фото: соцсети

Политика

"Дело высосано из пальца!": жена Дмитрия Гудкова разбила обвинения против мужа
Фото: Global Look Press

Политика

Против минчанки завели уголовное дело за отказ сдавать жилье помощнице прокурора
Политика
"Путин – заложник Лукашенко": Васильев рассказал об угрозе России со стороны Белоруссии
Ходорковский рассказал, за кого не стоит голосовать на выборах в Госдуму в 2021 году
О чем доложили Путину? Политолог раскрыла причины слухов об отставке Собянина
После встречи с Путиным: Лукашенко признал Крым российским?
Общество
"Такое унижение": в Мосгордуме поддержали бунт учителей против "Единой России"
Как именно уйдет Путин? Таролог предсказала необычные события в России
"Ни одного виновного": Фигурант дела о торговле детьми написал письмо Бастрыкину
Масс-медиа, фильмы, Моргенштерн: В чем корни детской жестокости?
Колумнисты
Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Пока из инструментов убеждения – только агитация. Прививаться уговаривают так же, как идти на выборы: про «Спутник V» рассказывают знаменитости по телевизору, диспетчеры по громкой связи в метро, и даже Яна Рудковская объявила, что вакцинировала «Спутником» всю семью во главе с Гном Гномычем (детей, правда, не прививают, но это мелочи)

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Нет в нынешней России доверия к науке. В советской – была, хотя оккультизма вроде инопланетян и йогов хватало и в ней. Но люди по крайней мере верили, что болезнь излечивается медициной, а не камланиями. Сегодня они уверены, что достаточно дать себе правильный настрой, поработать с психологом – и коронавирус их не тронет

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Взволновала Путина фраза бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. О том, что России одной слишком жирно владеть целой Сибирью. Проблема в том, что Олбрайт никогда ничего такого не говорила. Просто лет 15 назад некий отставной чекист поведал, что они в конторе «провели сеанс подключения к подсознанию» Олбрайт и выведали про Сибирь

Культура и ТВ
Лучшие русские сериалы 2021 года
Студия Михалкова просит у государства денег на фильм про битву советских моряков с чудовищем
"Скоро вашей Америке кирдык": как Netflix перевел для американцев фильмы "Брат" и "Брат 2"
Актёр Марк Горонок развёлся с женой
Шоу-бизнес
"Она хорошая": Мария Погребняк рассказала о новой девушке Милохина
Андрей Разин: Я говорил Шатунову, что американцы позарятся на его имущество в Германии
"Мишу лечат врачи": друг Ефремова сообщил новости о жизни актера на зоне
"Она родит, и роман закончится": россияне врезали Тимати после финала "Холостяка"

Здоровье
Для тренировки мозга пожилым людям подойдут игровые приставки
Молоко предлагается заменить мучными червями
"Зараза так и сыплется": россиян очень встревожил новый вирус в Китае
Даже дошкольники не хотят выделяться из толпы
Туризм
"Не все путёвки в Крым и Сочи продали": россияне о продлении запрета на полеты в Турцию
На 100 евро подорожали туры из Белоруссии в Турцию после авиабойкота
Путину пригрозили срывом выборов в Госдуму из-за закрытой Турции
"Кремль заставил Эрдогана": Названа дата открытия турецких курортов для россиян
Авто
"Гнать в шею таких министров!": автосписание штрафов с карт взбесило россиян
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
Недвижимость
Кредит и поглощение
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
Свежий номер
Фото: соцсети
Еда самолетом, торты по 30 кг: жених Азизы раскрыл подробности свадьбы
Иван Краско // фото в статье: Global Look Press, соцсети, архив редакции
Свадьба точно будет! Молодая невеста 90-летнего Краско дала первое интервью
Вячеслав Тихонов // Фото в статье: Global Look Press
Русский Бог Слава Тихонов. Дмитрий Быков – о советском кумире
Лаврентий Берия // Фото: Global Look Press
Опричник-отличник Лаврентий Берия: краткое жизнеописание советского Годунова
Фото: стоп-кадр YouTube
"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось
Николай Платошкин // фото в статье: Андрей Струнин
Платошкин:
Меня оскорбляет, что пенсионер в России получает 10 тысяч рублей
Евгений Гришковец//фото: стоп-кадр YouTube
Евгений Гришковец:
Навальному нужно было сесть в тюрьму
Global Look Press
"Маме сказали сдать меня в дом инвалидов":
последнее интервью артиста-карлика Федорова
Дмитрий Потапенко // стоп-кадр: YouTube
Потапенко:
Такого роста цен, как в России, нет нигде в мире!
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Global Look Press
"Сама со всеми переспала, гадкая!": в Сети проклинают Проклову после слов о домогательствах
Глюкоза // фото: соцсети
"Совсем совесть потеряла!" Глюкоза в платье-купальнике шокировала Эмина
Global Look Press
Ксения Собчак разнесла Дану Борисову за странное отношение к проблемам дочери
Global Look Press
"Поняли, что сами не справимся!" Дочка Даны Борисовой попала в больницу
Фото: скриншот с видеоплатформы Premier; в статье: Instagram
Принц сдулся: Волочкова рассталась с новым возлюбленным
Фото в статье: соцсети
Главное – результат: cибирякам разрешили спать на работе
Фото: соцсети
Тувинцы опьянели без вина: жители Кызыла обошли сухой закон на майские
Бенито Муссолини // фото: Global Look Press
100 лет в обед: Муссолини выигрывает выборы, а в СССР расцветают нэпманы
Леонид Казинец // Фото: Global Look Press
"Баркли" попал под суд
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
^