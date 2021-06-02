"Путин – заложник Лукашенко": Васильев рассказал об угрозе России со стороны Белоруссии

Бывший шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Андрей Васильев объяснил, почему Путин сегодня нуждается в Лукашенко не меньше, чем Лукашенко в Путине.

С осени минувшего года, когда Белоруссию всколыхнули продолжительные массовые протесты, вызванные результатами голосования на президентских выборах, эксперты раз за разом повторяли одни и те же избитые фразы о том, что шанс сохранить власть, удержаться на плаву и не допустить передачи управления в руки оппозиции у Александра Лукашенко есть только в том случае, если его поддержит Россия. Разумеется, под Россией в данном случае подразумевали именно Кремль и лично российского лидера Владимира Путина.

Причем, если в первые недели после начала массовых протестов в Республике и их довольно жесткого подавления со стороны силовиков Кремль в определенной степени отстранился от белорусского президента, то впоследствии поддержка ему все-таки была оказана.

Сегодня практически ни один из политологов не сомневается в том, что удержаться в президентском кресле Александру Григорьевичу помог именно Владимир Владимирович. Более того, он и сейчас помогает ему оставаться у власти. Стоит Путину «отвернуться», как ситуация начнет развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию.

Сегодня же о поддержке Москвы для белорусских властей заговорили с новой силой. Виной всему инцидент с бортом ирландского лоукостера Ryanair, принудительно посаженного в Минске ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Многие страны уже закрыли свое воздушное пространство для Белоруссии, а коллективный Запад и вовсе грозит серьезными санкциями. На этом фоне зреет понимание, что Лукашенко, как никогда, нуждается в помощи того, кого неоднократно называл «старшим братом».

Между тем, как утверждает бывший шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Андрей Васильев, на самом деле не только Лукашенко нуждается в Путине, но и наоборот – Путин нуждается в белорусском президенте. Причины этого паритета, подчеркивает эксперт, довольно просты, поскольку для России от соседней республики исходит угроза революции.

– Непонятно, кто и в ком нуждается, поскольку Путин – заложник Лукашенко. Если бы в Белоруссии произошла революция, то она могла бы быстро переместиться и в Россию. С одной стороны, публично поддерживать Лукашенко – позорно, но с другой, что он должен в этом случае сказать? Лукашенко – очень хитрый человек, – отметил Васильев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».