Уход Путина будет связан с уходом Лукашенко: Милов сделал громкое заявление

В августе прошлого года весь мир стал свидетелем достаточно громких событий, которые происходили на территории Беларуси в связи с непризнанием определенной частью общества итогов выборов президента Республики. В какой-то момент стало казаться, что Лукашенко вот-вот будет вынужден подать в отставку, однако впоследствии власть с помощью силовиков ситуацию выправила. К слову, немаловажную роль тогда сыграл президент России Владимир Путин, который заявил, что в случае выхода ситуации в Беларуси из-под контроля Россия окажет всяческую помощь соседнему государству.

В конце концов, белорусское общество практически вернулось к обычной жизни, а разговоры об уходе Лукашенко несколько поутихли. В свою очередь Светлана Тихановская, которая, по мнению оппозиции, одержала победу на выборах президента, продолжает повторять: Лукашенко покинет пост президента Беларуси в самом ближайшем будущем. Экспертное сообщество парирует: пока Владимир Путина поддерживает Александра Лукашенко, президенту Беларуси ничего не угрожает.

С этим в какой-то степени согласен оппозиционный российский политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов. В интервью «Хартии'97» он отметил, что уход Лукашенко будет напрямую связан с уходом Путина с поста президента России. Кто будет первым, Милов спрогнозировать не смог, однако он уверен в том, что оба этих события будут связаны между собой.

«Кто первый покинет пост президента – Лукашенко или Путин? У меня складывается ощущение, что уход Путина и уход Лукашенко будут взаимосвязаны. Это не из серии «жили они долго и несчастно и ушли в один день» – все, что будет происходить в Беларуси, будет иметь очень четкие последствия для России, потому что на граждан это подействует очень воодушевляюще. И наоборот – все это заставит Путина психовать, нервничать и делать ошибки.

С другой стороны, белорусы также будут смотреть на события в России, а они будут, несмотря на зимний разгром. В России на носу выборы, а у Путина и «Единой России» ситуация очень плохая. Поверьте, у нас будет что-то происходить. Когда эти колебания войдут в какой-то резонанс, их обоих очень сильно потрясет, и, вероятно, эти события приблизят их уход. Но то, что уход Путина и Лукашенко будут связаны, я не сомневаюсь», – заявил Владимир Милов.