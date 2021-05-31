"Ни в чём себе не отказывают на народные деньги": россияне в гневе от яхты Путина

Прошедшая недавно встреча президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко, как писали российские СМИ, имела довольно серьезный график. В течение двух дней переговоров стороны обсудили огромный комплекс актуальных вопросов и проблем, начиная от ситуации с посадкой в Минске борта авиакомпании Ryanair, заканчивая новым траншем российского кредита для Республики и содействия в возвращении граждан Беларуси на родину, застрявших в разных странах после закрытия авиасообщения с ними.

Впрочем, широкую общественность прошедшая встреча глав государств заинтересовала с несколько иной стороны, тем более что переговоры между Владимиром Владимировичем и Александром Григорьевичем для россиян – привычная обыденность. А вот яхта, на которой глава российского государства принимал белорусского коллегу, к слову, взявшего с собой в эту поездку сына Николая, привлекла внимание куда большего количества людей. Тем более, что многие увидели это роскошное судно впервые.

Как выяснили журналисты ВВС, яхта была построена в Турции и стоит 30 миллионов евро. По крайней мерее, за такую сумму управделами российского президента приобрело ее в 2011 году. Более того, журналисты разыскали на сайте CharterWorld информацию о стоимости аренды такого судна – в неделю право распоряжаться им обошлось бы в 23 миллиона рублей. Сообщается также, что на борту предусмотрено наличие отдельной солнечной террасы, SPA-бассейна со стеклянной стеной-водопадом, джакузи и прочего.

Да и в целом роскошь интерьеров яхты, на которой прошла неформальная встреча лидеров России и Беларуси, поразила многих. А потому комментарии россиян под соответствующими новостями в социальных сетях в большей степени напоминают «праведный гнев». Многие, к примеру, сразу же вспомнили многочисленные высказывания о том, что Владимир Владимирович – человек скромный и аскетичный, которому чужда тяга к роскоши. У некоторых даже возникли ассоциации с недавней нашумевшей истории про «дворец Путина» в Геленджике, а потому они поспешили поинтересоваться, нет ли на яхте российского президента комнаты для грязи и аквадискотеки.

«Ни в чем себе не отказывают, но при этом народу – кукиш»; «Красиво жить не запретишь! А попытаешься запретить – сядешь!»; «И это в странах, где с нищего населения по копейкам на лечение больных детей собирают»; «А комната для грязи есть?»; «По-моему я там и аквадискотеку заметила»; «Ни в чём себе не отказывают на народные деньги»; «Перестаёт стесняться любви к роскоши помаленьку. Конкурсы на худший школьный клозет явно не собирается проводить»; «Им даже не приходит в голову, что должно быть иначе»;

«Да нет вы наговариваете, он же не любит роскошь»; «Пенсия в России составляет 12 тысяч, как людям не стыдно!»; «Да аскет Путин не пользуется всем, что есть на яхте, просто зашли поели с Лукашенко и вышли и разговор был напряжённым, все не так просто, как кажется на первый взгляд»; «И все это оплачиваем мы»; «Главное, что Песков и другие пропагандисты говорят, что Путину не нужны эти блага – он как простой человек», – пишут пользователи соцсетей.