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Путин воспринял это лично: политолог о покушении на Лукашенко

Политика
16:16, 23 апреля 2021

Путин воспринял это лично: политолог о покушении на Лукашенко
Global Look Press
Global Look Press

В последнее время многие политологи активно обсуждают не экономическую и социальную составляющую послания Путина Федеральному собранию, и даже не его попытку погрозить Западу пальцем, заявляя о «красных линиях», а ту легкость, с которой российский президент включился в историю с покушением на его белорусского коллегу Александра Лукашенко.

Разумеется, сама тема стала относительно актуальной еще и потому, что уже на следующий день после своего выступления перед членами обеих палат парламента Владимир Владимирович в Кремле принимал как раз Александра Григорьевича. Кроме того, Кремлю, и это очевидно, на фоне событий последних шести-семи месяцев необходимо было публично задекларировать поддержку действующему белорусскому режиму. Проблема лишь в том, что саму историю с покушением на Лукашенко многие эксперты считают, мягко говоря, сомнительной, особенно если присмотреться к персонам, обвиняемых в причастности к этому преступлению. Именно по этой причине столь серьезное отношение главы российского государства к указанной истории их удивляет.

Между тем белорусский политолог Валерий Карбалевич, похоже, нашел объявление такой риторике Путина. По его мнению, российский президент примерил эту ситуацию персонально на себя.

«Самое интересное, что Путин сам поднял эту тему. Причем, это был основной раздел в его внешнеполитической части во время выступления. И это, разумеется, крайне любопытный момент. Понятно, что это все накладывается на контекст обострения отношений между Россией и Западом. Но у меня складывается впечатление, словно Путин решил примерить эту ситуацию на себя. Якобы, ну да, оппозиция такая плохая, нехорошая, но покушаться на властелина, на главу государства – это уже переход определенных рамок. Мне кажется, Путин все это воспринял лично», – отметил Карбалевич в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Тема: Лукашенко

Теги: #Путин #Белоруссия #Эхо Москвы #оппозиция #послание президента

Рубрика: Политика

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