Вполне четкая цель: Белковский объяснил, почему Путин в послании рассказал о покушении на Лукашенко

Мирные нотки и предупреждение Западу о провокациях, готовность обеспечить защиту гражданам России, а также обещания заботы о них со стороны государства, в том числе через раздачу денег – это и многое другое эксперты услышали или увидели в оглашенном сегодня послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Пресса попутно обсуждает озвученные главой государства инфраструктурные и экономические инициативы, а также ряд других тезисов, которыми его речь была традиционно богато приправлена с некоторыми «авторскими отступлениями».

Однако российский политолог Станислав Белковский, напротив, убежден в том, что ничего нового в послании Владимира Путина не прозвучало. Единственный момент, который, как считает эксперт, заслуживает определенного внимания, касается исключительно белорусской повестки, тем более что уже 22 апреля в Москву с визитом прибудет президент соседней Республики Александр Лукашенко.

– Самое главное в послании Владимира Путина было отсутствия всяческих сенсаций, особенно военного свойства, что привело даже к некоторому укреплению рубля, – сказал Станислав Белковский в интервью RTVI. – Вот, собственно, и все. Ничего нового там не было.

– Пожалуй, единственное, что можно отметить: Владимир Путин подписался под явным, на мой взгляд, фейком про государственный переворот в Беларуси и планы США физически устранить Александра Лукашенко.

Видимо, это нужно как повод для оформления российского военного присутствия на территории Беларуси и для удовлетворения новых просьб Лукашенко, который завтра прибывает с визитом в Москву. Больше ничего нового в послании я не услышал.