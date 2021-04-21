Глеб Павловский: У Путина очень странные представления о России

На фоне многочисленных оценок состоявшемуся днем 21 апреля оглашению послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в которых эксперты, в зависимости от их принадлежности к тому или иному лагерю, называют выступление главы государства то позитивным, то негативным, весьма интересно выглядит мнение политолога Глеба Павловского.

Эксперт решил воздержаться от точных выводов, сочтя их в данном случае неуместными, а просто поделился своими впечатлениями от увиденного и услышанного.

Так, отмечает специалист, речь Владимира Владимировича больше напоминала выступление доктора, рассказывающего пациентам об изменениях в клинике и обещающего ряд нововведений. В целом же, добавляет он, Путин в рамках послания занимался тем, что от него и ожидали – распределял деньги, обещая населению новые меры социальной поддержки.

Вот только, подводя черту под речью президента, Павловский отметил, что представления того о стране становятся все более странными.

– В данном случае рядовой гражданин России выступил в качестве пациента, которому доктор подробно рассказывать о новых средствах лечения в клинике, о том, какие появились новые инструменты и как будет улучшено питание. Тут не было никакого оправдания, было лишь указание, что денег на всех, возможно, не хватает – печально, но это факт. А сейчас вот есть немного денег, которые будут распределены.

– И в течение всего часа Путин эти деньги распределял. Ну и под конец немного о танках, которые у нас быстры, а также о Киплинге. Не исключаю, что он не читает, а просто смотрит мультик.

Налицо все более странные представления о стране, – заявил Павловский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».