Матвиенко считает, что обращение Путина станет посланием "нового времени"

Президент России Владимир Путин выступит в Центральном выставочном зале «Манеж». Многие наблюдатели считают, что это будет одно из самых важных его выступлений в постковидное время, сообщает РИА Новости.

В этом году это первое настолько масштабное мероприятие с участием президента, которое пройдет в очном формате.

Темы, о которых будет говорить президент, как и всегда, не анонсируются, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что послание парламенту будет «постковидным», посвященным выходу из кризиса и мерам поддержки.

Как считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращение главы государства станет посланием «нового времени» — важнейшим политическим и общественным событием.

Главными направлениями Путин в этом году называет соцсферу и инфраструктурные проекты, поэтому, возможно, послание конкретизирует, что государство сделает для роста реальных доходов россиян в текущем году.

Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин считает, что одним из трех основных блоков послания станет индексация пенсий, увеличение заработной платы бюджетникам и другие меры поддержки населения. Второй блок будет посвящён помощи семьям с детьми. А третий будет связан с созданием высокотехнологичной и социальной инфраструктуры.

Вероятнее всего, глава государства традиционно расскажет про международную политику: сейчас это напряженные отношения с США, обострение ситуации в Донбассе, высылка российских дипломатов и новые санкции.

Чтобы попасть в зал, всем участникам необходимо было трижды пройти тест на коронавирус. На выступление аккредитовали 450 представителей СМИ.

Журналисты гадали, как и где произойдет послание Путина. Некоторые выдвигали версии о том, что выступление президента состоится в «высокотехнологичном подвальном помещении» напротив Белого дома, которое в шутку называют «бункером».

Координационный центр правительства «абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса, государственной власти, депутаты». И Путин действительно его посещал, но основную работу выполнили все же в Кремле, рассказал пресс-секретарь президента.