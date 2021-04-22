Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву, передает RT.

«Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с президентом России», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Уточняется, что лидеры союзных стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, затронут вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.

«В числе приоритетных тем и союзная тематика. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе», — добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил жителям России и Беларуси «привыкать» жить в кольце врагов. Представитель Кремля считает, что для Москвы и Минска естественно всегда находиться в состоянии конфликта с другими странами. Он уверен, что гражданам уже пора бы «привыкнуть» к постоянному ощущению внешней угрозы и враждебности Запада. Песков добавил, что если одна из стран станет слабее, то опасность для второй автоматически увеличивается.