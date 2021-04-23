"Не было даже в планах": Политолог раскрыл блеф Лукашенко перед встречей с Путиным

В конце прошлой недели белорусский президент Александр Лукашенко, анонсируя встречу с российским коллегой в Москве, заговорил о неком судьбоносном решении, которое может быть принято и озвучено во время его визита в российскую столицу. Эти заявления Александра Григорьевича отчасти способствовали переносу ожидания ряда экспертов на 22 апреля, ведь 21 апреля в рамках послания Путина Федеральному собранию они так и не услышали заявлений ни о присоединении Донбасса, ни об интеграции с соседней Республикой.

Вот только встреча лидеров двух стран в Кремле принесла прогнозистам такое же «послевкусие», как и выступление российского лидера перед членами обеих палат российского парламента днем ранее. Фактически все осталось на прежних позициях, а потому говорить о стремлении Кремля занять жесткую геополитическую позицию в регионе, в котором Москва давно пытается играть первую скрипку, не приходится.

Этот момент отметил и российский политолог Максим Жаров, подчеркнув, что фактически встреча Путина и Лукашенко завершилась на обоюдовыгодных и фактически нейтральных нотках. Что же касается анонсированного ранее белорусским лидером «судьбоносного решения», то оно так и осталось загадкой. Не исключено, отмечает эксперт, что Лукашенко в данном случае и вовсе блефовал, а решения как такового не было даже в природе.

«Прошедшая в Кремле встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко, несмотря на судьбоносные ожидания тех, кто рассчитывал на некий подарок белорусского президента Москве, завершилась фактически вничью.

Более того, Путина на текущем этапе взаимоотношений с белорусским коллегой, вероятнее всего, более чем устраивает интеграция только по линии спецслужб, которая позволяет считывать относительно объективную информацию о настроениях и телодвижения ближайшего круга Лукашенко. В качестве входной платы за «доступ к телу» в Кремле публично вписались в белорусскую шпионскую и политическую конспирологию, фактически сделав ее легитимной.

В свою очередь президент Республики сумел добиться очередного «завтрака» в виде переноса на осенний период формализации основных договоренностей. А некое принципиальное решение, которое сам он обещал озвучить на встрече, так и осталось загадкой. Хотя, вполне вероятно, что его даже в планах не существовало.

На фоне сознательного застоя интеграции обеих стран в рамках проекта Союзного государства интеграция по линии спецслужб выглядит как инновация. Однако, стоит полагать, все риски этой интеграции Кремлю еще предстоит узнать», – пишет Жаров в своем авторском Telegram-канале.