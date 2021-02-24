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Путин и Лукашенко поругались? Политолог указал на странности после встречи в Сочи

Политика
12:11, 24 февраля 2021

Путин и Лукашенко поругались? Политолог указал на странности после встречи в Сочи
Global Look Press
Global Look Press

Прошедшая накануне в Сочи встреча между российским президентом Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко постепенно обрастает подробностями. Причем информации о закрытых от широких масс темах, обсуждаемых главами двух государств, в этот раз критически мало, но даже те данные, которым удается просочиться сквозь официальный заслон, выглядят для многих экспертов тревожными.

Похожие ощущения сложились и на фоне несколько неоднозначных контактов на высшем уровне, которые произошли уже после этой встречи. К примеру, едва ли не сразу после возвращения Александра Григорьевича в Минск стало известно о том, что он по прибытию «домой» сразу же отзвонился Владимиру Владимировичу и провел с ним еще и телефонный разговор. О чем именно говорили президенты по телефону, неясно, официальные комментарии по этому поводу выглядят как-то размыто. Более того, по данным ряда источников, после этого у белорусского лидера состоялась телефонная беседа еще и с бывшим российским премьером, а ныне зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым.

Разумеется, официально информация о темах, которые поднимают стороны в рамках таких встреч, подается в строгом соответствии со сложившимися традициями. «Обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере ВТС и ВПК, поговорили о выравнивании условий жизни граждан, подняли вопрос о функционировании налоговой системы», – такими словами пресса описывает переговорный процесс. Вот только у экспертов, как всегда, возникает масса вопросов, тем более они не забывают рассматривать прошедшую встречу сквозь призму целого набора политических событий, которые, очевидно, вносят коррективы в обсуждаемые президентами темы.

К примеру, как отмечает российский политолог Максим Жаров, отсутствие инсайдов на тему прошедших в Сочи переговоров в широком смысле этого слова свидетельствует о том, что что-то могло пойти не по плану. Более того, эксперт даже допускает, что между российским и белорусским президентами в рамках этой встречи мог возникнуть конфликт. Политолог даже обратил внимание на еще один странный факт – после возвращения Лукашенко в Минск, как сообщали ранее многие источники, в список невъездных в Республику лиц были внесены сразу три известных российских журналиста: гендиректор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин, главред «Эха» Алексей Венедиктов и телеведущий Владимир Соловьев.

«Судя по молчанию минских и московских инсайдеров, разговор в Сочи между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко был довольно жестким.

Вполне вероятно, что Путин и Лукашенко вчера даже поругались. Как минимум, сразу два телефонных разговора Путина и Медведева с Лукашенко вдогонку прошедшим накануне переговорам недвусмысленно на это намекают.

И тот факт, что Лукашенко снова начал войну против российских средств массовой информации, может свидетельствовать о том, что он планирует как можно скорее избавиться от кремлевский аутсорсеров, которые, по его мнению, ему больше не нужны.

Триумф, или даже головокружение от успехов прозападной партии в окружении белорусского президента было более чем ожидаемым событием. Поэтому Кремлю следовало бы на время дистанцироваться от всей этой эскалации.

Не исключено, что лучшим выбором даже станет "подвесить" данный вопрос примерно на год со сменщиком Рапоты в секретариате Союзного государства Белоруссии и России», – пишет эксперт.

Тема: Лукашенко Владимир Соловьев

Теги: #Путин #Медведев #Белоруссия #Венедиктов #Эхо Москвы

Рубрика: Политика

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