Лукашенко с сыром и первый фигурант "дорожного дела". Новости к утру 23 февраля

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи продолжалась шесть часов, пишет RTVi со ссылкой на телеграм-канал «Пул первого».

Президенты с более чем 20-летним стажем обсудили вопросы экономики, борьбы с коронавирусом. Ранее утверждалось, что Лукашенко вновь намерен просить о финансовой помощи для республики.

Также стало известно, что удерживающий власть в Беларуси Александр Лукашенко привез на встречу корзину с продуктами, где в основном было мясо, хамон и сыры белорусских производителей. Во время встречи главы стран покатались на лыжах.

Global Look Press

Активиста незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Глеба Марьясова допросили по уголовному делу об умышленной блокировке транспорта. До этого он провел 30 суток административного ареста из-за участия в московском митинге от 23 января, но на выходе из ИВС его снова задержали, сообщается в микроблоге ЛПР.

По уголовному делу Марьясову грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года. Он стал первым фигурантом так называемого «дорожного дела» по итогам несанкционированных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В русскоязычном сегменте Твиттера в тренды вышел хэштег #СвободуГлебуМарьясову.

Глеб Марьясов // Фото: Twitter

В Кыргызстане зарегистрирована российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом заявили в местном министерстве здравоохранения. Первыми специфическую профилактику пройдут медики, а после представители наиболее уязвимых перед пандемией социальных групп, передает «Интерфакс».

Москвичи пережили самую холодную ночь этого сезона. Температура воздуха, по данным метеобюро столицы, опустилась до 24,1 градуса ниже ноля.

Государство Доминика вошло в список черных офшоров Евросоюза. В этот реестр попадают те страны, где не раскрывают данные бенефициаров и налоговую информацию, пишет Znak.com. Также по решению совета министров ЕС из черного списка исключен Барбадос.

Кроме Доминики сейчас в списке оффшоров значатся еще 12 государств. Еще часть стран находятся в списке неблагонадежных, поскольку не предоставляют полную информацию.