Дело не в экономике: политолог раскрыл, чем Путину важен кредит для Лукашенко

В понедельник, 22 февраля, в Сочи встречаются президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Примечательно, что буквально сразу же после появления официальных данных о предстоящем визите белорусского лидера в Россию политологи успели сделать массу прогнозов относительно тем, которые будут обсуждать главы двух государств. И если в Кремле официально обозначили круг вопросов, стоящих на повестке дня этой встречи, что в экспертных кругах, разумеется, нашли немало поводов обсудить переговоры между Путиным и Лукашенко сквозь призму продолжающегося политического кризиса в соседней Республике, а также массу внутренних политических проблем, с которыми в последнее время столкнулась Россия.

Немало разговоров вызвала и информация о том, что Александр Григорьевич рассчитывает обсудить со своим российским коллегой вопрос о предоставлении Минску нового кредита в размере трех миллиардов долларов. Избавиться от разговоров о «покупке лояльности белорусских властей» за указанную сумму точно не удалось бы, однако в разрезе текущего «коронакризиса» возникли дополнительные вопросы. Многие, к примеру, интересовались тем, согласится ли Москва выделять столь внушительную сумму денег стране, где действующий режим в конце минувшего года неоднократно демонстрировал «способность» выпускать ситуацию из-под контроля, чудом возвращая ее к прежним значениям.

Между тем, как отмечает политолог Александр Кынев, комментируя информацию о возможном выделении Москвой 3-миллиардного кредита, речь в данном случае идет вовсе не о финансовой выгоде. Для России, отмечает эксперт, на первом месте стоят вовсе не выгоды, а геополитические задачи, а потому финансовая помощь Республике, убежден он, преследует конкретную цель – сохранение действующего политического режима.

Александр Куынев // Фото: стоп-кадр с YouTube

«На мой взгляд, для Путина инвестиции в Белоруссию так же, как прямые или косвенные инвестиции в Сирию, Венесуэлу, Донбасс или куда-то еще, имеют не финансовую, а геополитическую ценность. Российская финансовая помощь тем или иным странам никакого отношения к экономической выгоде никогда не имела и не имеет. Белоруссия как страна никуда от России не денется, там нет и никогда не было антироссийской оппозиции. Это инвестиции не в Белоруссию, а в сохранение конкретного политического режима», – отметил политолог.