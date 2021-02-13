Лукашенко скоро уйдет: Жириновский сделал громкое заявление

В последние дни российская пресса, а вместе с ней политики, эксперты и просто наблюдатели в очередной раз обратили взоры на соседнюю Республику Беларусь, где продолжается глубокий политический кризис, перевесить которые не смогли даже внутренние российские проблемы.

Причем внимание огромного числа изданий и политологов привлек не новый поворот в противостоянии между оппозицией и действующим президентом страны Александром Лукашенко, а новый финт официального Минска в виде Всебелорусского народного собрания, организованного властями в конце минувшей недели.

Можно отступить от оценок экспертов, заявлявших, что мероприятие в большей степени выглядит как показательное выступление, призванное легитимизировать власть Александра Григорьевича, приблизив стабилизацию ситуации в стране и сформировав новые точки соприкосновения между властями и протестно настроенным населением. Ведь ключевой тезис мероприятия, который уже вторые сутки обсуждают в самых разных изданиях и кругах, заключается в объявленном белорусским лидером условии, при котором он покинет президентский пост и согласится на проведение досрочных выборов.

Впрочем, куда более интересным выглядит то, каким образом прошедшее «собрание» оценили в Москве, тем более что в его рамках Лукашенко озвучил целый ряд неоднозначных в восприятии многих российских политиков тезисов. Одним из первых с критикой в адрес Александра Григорьевича обрушился лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, проведший параллели между нынешним президентом Республики и генсеками СССР. При этом, как пишет Жириновский в своем авторском Telegram-канале, бросается в глаза и то, насколько устали даже «самые обласканные» белорусской властью чиновники, а потому, убежден российский политик, уход Лукашенко из власти является для него очевидным.

«Лукашенко в чистом виде является продуктом советской системы. Так, как ведет себя белорусский президент, вели себя генсеки КПСС. Как они решат – так и должно быть. Посмотрите, какие мрачные лица у присутствующих в зале во время его 4-часового выступления. Даже при Брежневе лица были более радостными. И это ведь самые обласканные в стране чиновники. Но устали даже они. Поэтому Лукашенко, разумеется, уйдет.

Однако, посмотрите, какую политику он начал. К примеру, что означает эта многовекторная политика? Деньги из России, а интересы на Западе? Или еще один пример. У него есть лозунг, который звучит как "развитие и независимость". Независимость от кого? От России? Тогда откажись от нашей материальной поддержки», – пишет Жириновский.