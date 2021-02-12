"Из полунамеков можно сделать вывод": белорусский политолог рассказал, что задумал Лукашенко

На фоне целой череды российских внутриполитических проблем многие как-то забыли о том, что довольно серьезный политический кризис все еще «бушует» в соседней Беларуси. Несколько месяцев протестов, начавшихся сразу после объявления предварительных итогов президентских выборов, и сопровождавшихся раскруткой государственной машины репрессий, действительно выпали из поля зрения многих российских СМИ на фоне громких публикаций с расследованиями и ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

Между тем, от своих политических проблем Республика все еще не избавилась. Здесь все еще есть довольно сильная поддержка оппозиции и не менее сильное неприятие действующего президента Александра Лукашенко, все еще сохраняется давление западного мира, продолжающего настаивать на том, что объявление Александра Григорьевича избранным президентом не несет в себе даже толики легитимности. Впрочем, времена массового выхода белорусов на улицы и бегающего с автоматом в руках где-то за забором своей официально резиденции Лукашенко в Беларуси, очевидно, миновали. Теперь противостояние между властью и оппозицией носит в большей степени дипломатический и информационный характер.

Более того, белорусские власти, похоже, этот формат полностью приемлют, а потому быстро сориентировались в игре по новым правилам. Так, недавно в Минске состоялось Всебелорусское народное собрание, которое в Европе уже назвали «политическим театром». Впрочем, вряд ли кто-то ожидал от наспех сверстанного мероприятия, которое должно создать картинку национального единства и согласия, чего-то особенного. Как бы там ни было, но в его рамках Лукашенко озвучил ряд интересных тезисов. К примеру, он заявил, что власти готовы провести в стране «честные и открытые президентские выборы», однако лишь после того, как в стране будут проведены политические реформы и реформа Конституции.

Между тем, как считает белорусский политолог Валерий Карбалевич, в действительности организованное властями мероприятие напоминает обычную пиар-акцию, цель которой заключается вовсе не в объединении страны или декларировании ближайших реформаторских целей. Об этом эксперт рассказал в беседе с журналистами RTVI, добавив, что все свидетельствует о готовности Лукашенко пойти по пути Назарбаева.

«Проведенный Александром Лукашенко пленум – пиар-акция, организованная в свою поддержку с целью создать какой-то дополнительный механизм легитимизации его власти и существующего режима, поскольку президентские выборы в итоге стали слабым механизмом легитимности. Именно поэтому Лукашенко ищет дополнительный подход, дополнительные «костыли» этой самой легитимности, ему нужно было мобилизовать высшую номенклатуру для поддержки своей власти – а на собрании присутствовали только такие персоны, ни о каком народе речи в данном случае не идет.

Еще один момент: для Лукашенко было очень важно получить психологическую самотерапию, релаксацию после народных протестов. Насколько я согласен с мнением, что Лукашенко готов уйти? Во-первых, не до конца понятно, действительно ли он собирается уйти с поста президента, потому что он нигде не заявил, что не собирается баллотироваться на новых президентских выборах. С другой стороны, из его полунамеков можно сделать вывод, что он собирается пойти по пути Назарбаева. Всебелорусское собрание получит конституционный статус, а Лукашенко возглавит этот орган», – рассказал Валерий Карбалевич.