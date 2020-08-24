Фото недели. Кто к Батьке с флагом, тот от автомата и...

80% народной поддержки иногда дают весьма странный результат. В минувшее воскресенье, 23 августа, когда в Минске проходил «Марш новой Беларуси», на который собрались несколько сот тысяч человек, Лукашенко надел бронежилет, вооружился автоматом и, прихватив сына Колю, упакованного, как для штурма «Звезды смерти», прилетел на вертолете к Дворцу независимости.

Стелу обнесли колючей проволокой, ОМОН пугал толпу, но в итоге никого даже не задержали. Теперь Лукашенко, наверное, будет думать, что одним своим видом напугал протестующих. Хотя Рэмбо из него так себе.