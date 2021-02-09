В Москве недовольны: политолог указал на "явное поражение Кремля" в Беларуси

В последние месяцы российские политические элиты были вынуждены отодвинуть белорусскую повестку на второй план в силу целого комплекса вполне объективных причин. Между тем от намерения сохранить или даже приумножить влияние на Республику Беларусь Москва точно не отказывалась, о чем свидетельствуют продолжающиеся контакты с Минском по целому набору ключевых для обеих сторон вопросов.

Более того, не так давно работа в этом направлении снова активизировалась. К примеру, появились слухи о том, что посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в скором времени может быть переведен на должность секретаря Союзного государства. Что же касается фигуры нового главы российской дипломатической миссии в Беларуси, то о ней информации пока нет ни у одного из источников этих данных. Отмечается лишь, что новый российский посол должен обеспечить сохранение хотя бы прежнего уровня межгосударственных отношений, чтобы Россия не потеряла стратегически важного для себя союзника и сумела сохранить основной пророссийский вектор внешней политики официального Минска.

Между тем, как считают эксперты, подобные кадровые перестановки могут свидетельствовать еще и о том, что Москва недовольна текущим уровнем контактов с соседней Республикой. Впрочем, как пишет в своем авторском Telegram-канале политолог Максим Жаров, перевод Мезенцева и назначение нового посла в Минске, скорее всего, никак не изменит ситуацию, а приведет лишь к заморозке ситуации на текущих позициях.

«Слухи о переходе Мезенцева в секретариат Союзного государства активно раскручиваются с подачи российских противников белорусского президента Александра Лукашенко. Это может свидетельствовать о том, что и в Москве, и в Минске многие недовольны той стагнацией, в которую Лукашенко погрузил российско-белорусские отношения после свертывании активной фазы венесуэльского сценария для Республики западными кураторами.

Впрочем, поскольку появление Мезенцева на посту секретаря Союзного государства – это все та же стагнация, только в другой форме, ожидать в качестве нового посла России в Белоруссии прорывных фигур не стоит. Ситуация останется на том же месте. Тем более, если Лукашенко вслед за послом Бабичем решит уволить еще и Мезенцева, это будет выглядеть явным поражением Кремля в борьбе за Белоруссию», – пишет Жаров.