"Папа, дай денег": Шендерович рассказал, как Лукашенко использует Путина

Призывы к введению санкций и изоляции Беларуси после инцидента с принудительной посадкой гражданского борта авиакомпании Ryanair в Минске звучат уже не первый день. Впрочем, многие эксперты даже не сомневаются, что международное сообщество непременно нанесет по экономике Республике и режиму Александра Лукашенко куда более болезненный удар, чем осенью минувшего года, когда в стране проходили массовые протесты после президентских выборов.

На фоне этих прогнозов началась и довольно развернутая дискуссия относительно того, насколько сильно пострадает экономика Республики и понесет ли Лукашенко ущерб в условиях предстоящей изоляции. Разумеется, не забывают эксперты и о том, что у Минска «под рукой» всегда есть тот самый «старший брат», который уже не первый год приходит ему на помощь, и, вероятнее всего, поможет и в этот раз.

Впрочем, как отмечает известный писатель и журналист Виктор Шендерович, на самом деле Александр Григорьевич может быть спокоен за свое будущее, поскольку понимает, что альтернативы ему на данный момент нет, а потому Москва продолжит ему помогать. В целом же эксперт оценивает ситуацию довольно просто. По его мнению, Лукашенко продолжает уверенно играть на фобиях своего российского коллеги Владимира Путина и вести психологическую работу. А потому просить деньги у Москвы он не прекратит.

«Изолировать его сейчас некому, и он это прекрасно знает, тем более, за его спиной стоит ядерная Россия, а сам он умело играет на фобиях Путина. Лукашенко ведет точную психологическую работу, обостряя ситуацию. То, что Беларусь потеряет на полетах компании Belavia или на чем-то другом, заплатим мы из нашей казны – никуда не денемся, для Минска эти миллиарды обязательно найдутся.

В итоге все разговоры о славянском братстве перед лицом приближающегося Запада и сжимающегося кольца в результате заканчиваются обычной просьбой «Папа, дай денег». Он хорошо понимает, что альтернатива для него на сегодняшний день – это условно Колесникова, Протасевич и независимая Республика, которая будет ориентирована на Запад. Лукашенко хорошо знает, что Путин этого не допустит, значит никакой альтернативы для Лукашенко на сегодняшний день нет», – заявил Шендерович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».