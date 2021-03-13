Решение по проведению референдума о присоединении Крыма к России принимал Путин

Президент России Владимир Путин фактически признал, что именно он принимал решение о том, нужно ли тогда ещё гражданам Украины в Крыму проводить референдум о присоединении к России.

«Я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», — заявил Путин в эфире федеральных каналов.

Таким образом российский лидер признал, что организацией референдума о присоединении к России тогда ещё региона Украины занимались непосредственно представители РФ. По мнению президента, такой формат волеизъявления можно считать «свободным».

Ранее считалось, что организацией референдума занимались местные власти.

При этом из слов г-на Путина следует, что так он пытался предотвратить в Крыму ситуации, похожие на Донбасс, при том что они предшествовали войне на юго-востоке Украины. Глава государства однако не поясняет, почему в таком случае не смог предотвратить аналогичную ситуацию непосредственно на Донбассе.