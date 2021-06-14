Американский суд отверг все претензии Дерипаски по санкциями Минфина США

Федеральный суд округа Колумбия в США закрыл дело о санкциях Минфина США против российского бизнесмена Олега Дерипаски. Суд счел все его аргументы в пользу незаконности ограничений неубедительными и удовлетворил ходатайство американских властей. Об этом со ссылкой на соответствующее решение суда пишет РБК.

Дерипаска и ряд его компаний (UC Rusal, En+, «Евросибэнерго») попал под американские санкции в 2014 году после событий в Крыму. Власти США сочли, что он представляет интересы Кремля, а также причислили его к энергетическому сектору РФ. В 2018 году его фирмам удалось договориться с руководством Соединенных Штатов о снятии санкций с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» под условие о снижении доли Дерипаски в них и его полный отказ от операционного управления этими активами. Позднее в ЕС утверждали, что последнюю часть договоренности Дерипаска не исполняет, однако публичной реакции США на это не последовало.

По мнению предпринимателя, которое его защита представила в суде, решение о введении против него санкций было волюнтаристским, а его права были нарушены, так как Минфин превысил свои полномочия, а причины их введения были прописаны недостаточно подробно. Он требовал снять санкции и выплатить ему компенсацию в размере $7,5 миллиарда.

Как сообщает РБК, суд не согласился ни с одним из утверждений адвокатов г-на Дерипаски и закрыл дело. Бизнесмен может обжаловать это решение в следующей инстанции.