Оппозиция в метро страшнее шутингов в школах? Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на шесть тысяч знаков.

Главным событием этой недели стала ужасная стрельба в Казани, где погибли и пострадали десятки детей и, как обычно бывает в таких случаях, все российские чиновники, околочиновники (всякие народные фронты, общественные палаты, омбудсмены и пр.) и депутаты начали придумать, что бы нам такое запретить на фоне трагедии: прозвучали некоторые не лишенные логики мысли вроде повышения возраста получения разрешения на оружия до 21 года или охраны школ Росгвардией (ну должен же от них быть хоть какой-то прок, и бюджет школ заодно сэкономим), были и откровенно идиотские идеи вроде классических заходов «давайте вернем смертную казнь» — хоть и слабо верится в успех такой затеи — или возвращения госидеологии (это просто антиконституционно), ну и никак не связанный с событием бред вроде запрета компьютерных игр и попыток запретить анонимность в интернете — один депутат (который ещё о изнасилованных черепах рассказывал) даже обвинил во всем Twitter,

а вот чего не было, так это ответственных: Росгвардия выдала ему разрешение — но всё же по закону, психдиспансер подтвердил его вменяемость — ну так откуда же он мог знать (а зачем он вообще нужен, если не мог знать?): после шутинга в Керчи звучало всё то же самое, Путин поручил ужесточить правила оборота оружия, депутаты подготовили ряд законопроектов и за три года ни один из них не приняли (зато Конституцию поправили), Росгвардия подготовила свои предложения, но их отклонила АП, как слишком жесткие — но это вряд ли их вина, ведь проще свалить на компьютерные игры и «Колумбайн»,

У казанского стрелка было диагностировано поражение мозга. Министерство обороны его признало годным к службе в армии.



Затем Росгвардия признала его достаточно здоровым, чтобы владеть огнестрельным оружием.



При этом запретить надо анонимность в интернете и компьютерные игры. — Pavel Chikov (@pchikov) May 12, 2021

но самое странное, что парня с дробовиком и в маске никто не заметил, пока он шел по городу при свете солнца, хотя это тоже понятно, ведь ружье — это вам не плакат с Навальным, оно правоохранительные органы и систему «Безопасный город» особо не интересует, да и Госдуму Навальный интересует куда сильнее, ведь закон про запрет избираться его сторонникам они намерены принять в ускоренном режиме за оставшиеся два месяца, и, вероятно, никого не будет сильно волновать, что Клишас нашел его антиконституционным (мы то тут на это, мягко говоря, намекали ещё неделю назад), ведь перед Навальным законы в России расступаются, как расступилось море перед Моисеем

— даже трудовое законодательство, как выясняется, бледнеет перед этой фамилией (не даром же её нельзя называть): как написал «КоммерсантЪ» в своем заголовке, «До метро докопались» — очень точный каламбур про то, как власти решили уволить десятки, а может и сотни сотрудников московского метрополитена предположительно за то, что они зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному» — это, судя по всему, правда, информацию подтвердили уже в ряде СМИ и такие практики действительно вызывают очень сильное беспокойство, ведь столичный метрополитен уже не в первый раз ловят на очень странных увольнениях (метода-то отработанная), да и отношение к персоналу там такое себе, но это не столь широко известно, ведь принимая на работу, в метро просят подписать соглашение о неразглашении, а люди, которые туда устраиваются, часто боятся потерять даже такую работу, и увольнение без всякого выходного пособия станут для них ударом, и здесь стоит отдельно похвалить депутата МГД Михаила Тимонова, который вступил в борьбу за их права — для этого депутаты и нужны, а не чтобы интернет запрещать,

надеемся, что сражение с метро увенчается таким же успехом, как и схватка общества с проектом постановления правительства о просветительской деятельности — после того как все единым фронтом возмутились этим документом, по сути убивающим просветительство в России, Минпросвещения одумалось и отозвало предложение на доработку, хотя выиграна битва, но не война — каким постановление выйдет из чиновничьих кабинетов, остается только гадать — не исключено, что и хуже прежнего,

другая неравная схватка этой недели — петиция музыкантов («Порнофильмы», «Ногу свело!», «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц», «Тараканы!», «Несчастный случай», «Барто», Noize MC и Вася Обломов), потребовавших от властей перестать лишать их концертов за то, что они высказываются против политики Кремля или поддерживают оппозиционеров — ход отчаянный, но едва ли эффективный — пусть спасибо скажут, что их ещё «иноагентами» не признали, как VTimes* (читай, старые «Ведомости»), которым прилетело вообще не очень понятно за что — ну да, раз «Ведомости» развалили, значит это кому-то нужно, но ведь новое медиа вовсе не сопоставимо со старым: кое-что нехорошее они про власть написать успели, но очень мало и не слишком больно — разве что в Кремле обиделись на одну из колонок Андрея Колесникова, но позвольте, это уже называется «до мышей»,

впрочем, кто знает, может, испугались, мол, журналисты расскажут Мишустину, что цены на продукты растут не из-за того, что производители и сети «жадные», хотя для этого не нужно так сильно разбираться в предмете, достаточно просто понимать основы экономики (ну типа закона спроса и предложения, см. рисунок ниже), можно даже предположить, что Мишустин это всё и без того знает, учитывая заработанные им за несколько лет в бизнесе миллиарды,

«НО НЕ УВЕРЕНА», как написала бы судья Арбитражного суда Москвы Карине Мороз, — ничего необычного в таких формулировках среди российских судей, к слову, нет — вот в Екатеринбурге суду понадобилось 24 часа, чтобы два ареста Евгения Ройзмана на 9 суток каждый заменить на два ареста по 1 суткам каждый и выпустить в тот же день, но это, разумеется, самостоятельное решение судьи (и не связано с популярностью Ройзмана), ведь в России же независимый суд, поэтому, кстати, и соцсетям не стоит бояться открывать у нас свои представительства, как того требуют в Госдуме — ведь нельзя же себе представить, что наш суд разрешит использовать это, чтобы устраивать маски-шоу с ОМОНом и сажать ответственных лиц, спросите хоть у Майкла Калви.

*Издание VTimes признано российскими властями СМИ, выполняющим функции «иностранного агента», хотя на самом деле оно не СМИ ни в одной из юрисдикций и ничей не агент.