Мишустин объяснил рост цен "жадностью" торговых сетей и производителей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного доклада в Госдуме отчитался перед депутатами, прокомментировав рост цен на продукты. Он заявил, что в этом виновата «жадность» некоторых торговых сетей и производителей, на которых правительство может повлиять. Почему в таком случае правительство до сих пор на них не повлияло, не уточняется.

«Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России. Важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

При этом премьер не стал отрицать, что применяемые механизмы сдерживания цен оставляют желать лучшего, однако поставил себе в заслугу тот факт, что ситуация с инфляцией не стала ещё хуже — без «замораживания» цены, по его словам, выросли бы ещё сильнее: «Если бы не принятые меры [по вопросу сдерживания цен], обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен», — заверил Мишустин.