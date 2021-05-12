Евгений Ройзман арестован на 9 суток за "организацию" акций в поддержку Навального

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман приговорён судом к административному аресту в девять суток по делу о так называемой «организации» митингов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом пишет Znak.com в своем Telegram-канале.

Против Ройзмана было составлено три протокола: из-за «организации» акций 21 апреля и 31 января, а также из-за вменяемого ему нарушения порядка проведения митинга 21 апреля. Ранее ему уже назначали несколько штрафов за январские акции протеста общей суммой в 20 тысяч рублей.

По словам самого Ройзмана, несмотря на активную политическую деятельность, под арестом он в последний раз был 38 лет назад. Экс-градоначальник был готов к лишению свободы, на оглашение приговора он пришел с необходимыми вещами и тремя «книгами потолще»: Библией, «Историей императорской России» Анисимова и «Осенним криком ястреба» Бродского. «Нищему собраться — только подпоясаться», — объяснил он (цитата по Znak.com).

В качестве доказательств «организации» митингов обвинение, по словам Ройзмана, привело один твит и один ретвит в его аккаунте: «Это же и призыв», — поясняет он в своем Instagram. «Даже не могу запомнить всё. Ни от чего не отказываюсь, — говорит политик. —