Суд за день передумал арестовывать Ройзмана на 9 суток. Он выйдет сегодня же

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня покинет следственный изолятор, где со вчерашнего дня отбывает наказание в виде двух лишений свободы на девять суток. В ходе апелляции суд дал ему «по отсиженному» — сутки ареста.

Напомним, что г-ну Ройзману вменили «организацию» митингов в поддержку Алексея Навального 31 января и 21 апреля. В качестве доказательства использовались твит и ретвит. Адвокаты подали жалобы на эти приговоры, объяснив, что они, по их мнению, являются чрезмерными, а сами обвинения не были должным образом доказаны. За каждый из митингов Ройзман накануне получил по девять суток ареста, которые не должны были суммироваться (то есть отбываются одновременно). Сегодня этот приговор был пересмотрен, пишет Znak.com.

Причем срок ареста был сокращен до 24 часов по каждому из двух арестов. Срок лишения свободы истекает сегодня.

Также Ройзмана приговорили к 30 часам общественных работ за участие в митинге, о пересмотре этого решения суда пока ничего не сообщается.

Сам политик изменение приговора пока никак не прокомментировал.