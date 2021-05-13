Защита Ройзмана обжаловала арест. Они не видят доказательств его вины

Сразу три адвоката бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана обратились в суд с требованием пересмотреть решение об аресте политика. Они настаивают на том, что его вина не доказана, ничего противозаконного он не делал, а наказание чрезмерно.

Напомним, накануне суд приговорил Ройзмана к двум срокам по девять суток ареста за «организацию» митингов в поддержку Навального 21 апреля и 31 января, причем эти сроки он будет отбывать одновременно, то есть выйдет через девять суток. Ранее в этом году Ройзмана уже штрафовали за митинги в поддержку Навального на 20 тысяч. Общественный деятель пояснял, что против него в деле есть только один твит и один ретвит про акции.

«Согласно пояснениям Ройзмана, фраза «надо выходить» относится лишь к личной гражданской позиции Ройзмана относительно событий 31.01.2021 и не содержит в себе призывов и агитации к принятию участия иных лиц в публичном мероприятии», — говорится в жалобе адвоката Владислава Идамжапова (цитата по Znak.com). По его мнению, большое число подписчиков у Ройзмана не дает никаких причин считать его реплики призывами к конкретным действиям.

Адвокат Владислав Идамжапов, также представляющий интересы Евгения Ройзмана, обращает внимание на то, что никаких доказательств вины политика нет, а вменяемые ему обвинения недостаточно значимы для ареста, которые юрист считает «чрезмерно суровым» наказанием.

Апелляцию по делу подала и третий адвокат Ройзмана Юлия Федотова.