Московское метро увольняет сотрудников за жалобы на неполучение ковидных надбавок

Работникам московского метрополитена обещанные надбавки за работу в период пандемии выплатили очень избирательно, пожаловались они «Открытым медиа», причем логика процесса начислений остается неясной, а в пресс-службе компании её не комментируют. Однако на тех сотрудников службы безопасности, которые жалуются на это, оказывают давление постоянными формальными проверками, поручают самую тяжелую работу, а в итоге увольняют, рассказывают они.

«Нам вообще ничего не объяснили, кроме того, что мы сами решим, кому платить, а кому нет. В одном из отделов метрополитена каждый сотрудник получил надбавку в 3000 рублей, а у нас премии получили всего пара десятков человек, зато по 30 000−50 000 рублей», — рассказал один из них.

«Нас мучают постоянными проверками, причём на соответствие формальным требованиям. При этом сами проверяющие — такие же сотрудники службы безопасности, как и мы — юридически не имеют права на такие проверки. Просто это люди, которые в хороших отношениях с руководством, и, в отличие от простого большинства, получили премии», — говорит другой.

Как поясняют «Открытые медиа», выплаты сотрудники должны были получить в соответствии с распоряжением начальника метрополитена Виктора Козловского. При этом начальник одного из отделов Тимерлан Кустоев во время общего собрания открыто заявил, что люди, требующие положенных им выплат «работать здесь не должны». Аудиозапись беседы есть у ОМ.

Сотрудников увольняют, например, за то, что во время ночного дежурства у них в руках есть чашка кофе или за опоздание на смену на пять минут. Их вынуждают в одиночку патрулировать территорию вокруг самых опасных зон (приводится станция «Савеловская»), хотя обычно у них есть напарники, а иногда с ними ходят сотрудники полиции.

Сотрудники метрополитена намерены жаловаться в московскую прокуратуру.

Отмечается, что предыдущая проверка ведомства по жалобе работников электродепо «Выхино» не выявила нарушений. Глава профсоюза Николай Гостев уверен, что она была проведена некорректно: «По нашей информации, ни один из сотрудников электродепо не был опрошен. Проверка прошла на основе документов, которые были предоставлены руководством электродепо. И даже согласно официальным ведомостям, из почти 500 сотрудников премировали только 116, странно, что это не вызвало вопросы у проверяющих из прокуратуры», — объясняет он.