Казанского стрелка Галявиева арестовали на два месяца

В Советском районном суде Казани прошло заседание по избранию меры пресечения в отношении подозреваемого в массовом убийстве Ильназа Галявиева.

11 мая Галявиев убил девять человек в гимназии №175. Следователь запросил для него два месяца ареста. Сам подозреваемый с ходатайством следователя спорить не стал. Суд удовлетворил ходатайство.

Во время суда Галявиев не отвечал на вопросы журналистов.

Согласно предварительным данным следствия, Галявиев произвел не менее 17 выстрелов и подорвал одно устройство.