Омбудсмен объяснила шутинг отсутствием госидеологии. Она запрещена Конституцией

Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец, комментируя массовое убийство в школе Казани, заявила, что виной трагедии стало «абсолютное отсутствие государственной идеологии» в России.

Напомним, что согласно пункту 1 статьи 13 Конституции РФ «в Российской Федерации признается идеологическое многообразие». По пункту 2 той же статьи «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Таким образом введение госидеологии, как это предлагает г-жа Волынец, напрямую противоречит Основному закону.

Впрочем, не исключено, что омбудсмен могла иметь ввиду другое. Из её слов, которые со ссылкой на ютуб-канал блогера Владимира Соловьева приводит Znak.com, следует, что причина шутинга, по её мнению, все же заключается не в идеологической индоктринации подростков, а в отсутствии обязательных занятий после школы: «Пока не будет государственной идеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в СССР, причем эта занятость должна обеспечиваться государством (…) если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то, к сожалению, [подобная] ситуация будет повторяться», — заверила региональный уполномоченный по правам ребенка. Она также добавила, что заменой госидеологии могли бы стать внеурочные кружки, но попасть в них не всегда могут школьники из многодетных семей.

Ранее в Совфеде традиционно объяснили шутинг компьютерными играми, а в Общественной палате — анонимностью в интернете. Последнее собрались обсуждать в Госдуме.

С распространенной теорией о том, что детская жестокость связана со «стрелялками», категорически несогласна политолог Екатерина Шульман, которая тем самым заслужила уважение многих фанатов компьютерных игр. Эксперт неоднократно опровергала миф об этом: «Как известно социальным наукам, компьютерные игры — великий фактор снижения преступности, особенно молодёжной. Есть обывательская логика, согласно которой так называемые "жестокие" игры, игры "с насилием" провоцируют насилие реальное. Насмотрелся, наигрался и на улицу пошёл, — объясняет политолог. — В реальности происходит как раз противоположное. Мы теперь это знаем на уже достаточно больших цифрах, на больших данных в разных странах мира. Люди, которые играют в игры, не совершают преступлений. Они не то что преступлений не совершают и по улицам не болтаются, они даже дома у себя не шумят с 23 до 6 часов».