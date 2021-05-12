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12 мая, среда

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11 мая, вторник

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Слитые данные детей, последствия шутинга, угрозы от WhatsApp. Главное к 12 мая

Политика
08:46, 12 мая 2021

Слитые данные детей, последствия шутинга, угрозы от WhatsApp. Главное к 12 мая
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сегодня, 12 мая, в Татарстане начинается день траура по погибшим во время стрельбы, произошедшей накануне в школе №175 в Казани. В результате шутинга погибли девять человек, включая семерых учеников и двух учительниц, 20 человек получили ранения. Устроивший стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев, отчисленный в апреле из колледжа, был задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Как пишет «Интерфакс», глава Минпросвещения Сергей Кравцов на этом фоне потребовал от школ «усилить безопасность». По сведениям издания Baza, установкой системы безопасности в 500 школах Татарстана по тендеру должна была заниматься фирма ООО «Ваша безопасность», связанная с Данилом Динаровичем Хамитовым — по всей вероятности, это сын экс-главы УФСБ России по Татарстану Динара Хамитова. По контракту на каждую из школ было выделено по 15 тысяч рублей для установки системы прохода на территорию по пластиковым карточкам. Глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» (объявлена российскими властями «иностранным агентом») в Екатеринбурге Екатерина Петрова при этом смогла обнаружить у школ Казани только один контракт на охрану — в школе олимпийского резерва. А вот на охрану загородного коттеджа управделами президента Татарстана тратится более 29 млн рублей в год, передает Znak.com.

Тем временем в высоких кабинетах уже со вчерашнего дня начали звучать предложения об ужесточении легального оборота оружия. От Совфеда поступила инициатива ужесточить контроль над видеоиграми, а председатель Госдумы Вячеслав Володин и вовсе решил бороться с шутингами полной деанонимизацией интернета:

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — написал спикер в своем Telegram-канале.

Впрочем, как отмечает изучившая вопрос «Медуза» (издание признано российскими властями «иностранным агентом»), похожие намерения власти высказывали и после шутинга в Керчи в 2018 году — тогда он тоже сопровождался взрывами и даже осуществлялся из такого же оружия — однако все эти идеи так и остались только идеями, за три года никакого ужесточения в сфере оборота оружия так и не произошло, его наоборот упростили.

А вот в Мурманской области Минобрнауки пошло дальше всех и после массового убийства в Казани поручило местным учебным заведениям составить список подозрительных учащихся и выпускников за 2018-2020 годы. Его тут же слили в Сеть (это была форма в Exel, доступная любому желающему по ссылке). Об этом сообщили сразу несколько пользователей, пишет «Медуза» (издание признано российскими властями «иностранным агентом»), которая успела ознакомиться со списком. Самым молодым из «подозрительных» детей стал первоклассник, а среди причин, по которым школьников (и данные о них) помещали в таблицу, фигурируют «участие в акциях в поддержку Навального», членство «в группе Навального, увлекается огнестрельным оружием, выступает против российского законодательства», а также, к примеру, использование «нецензурной брани» и злоупотребление энергетиками.

На этом фоне в руководстве Минобороны призвали исключить призыв в армию молодых людей, употреблявших «наркотические и психотропные средства». Об этом сообщает «Новая газета». Как именно с этой проблемой намерены бороться, не уточняется, коснется ли это текущего призыва — тоже.

В Европе из-за теплой погоды ожидается наплыв беженцев. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди провел на эту тему переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Юханссон, пишет Euronews. Публично же споры на эту тему развернулись в парламенте Евросоюза, где некоторые депутаты, в том числе соратник Марин Ле Пен из французских националистов Жером Ривьер, предложили «вежливо» отказаться пускать в Союз мигрантов, в то время как другие говорили о важности распределения приезжих между странами за счет финансовой поддержки властей ЕС. Тысячи беженцев уже предлагается забрать у Италии. Отмечается, что пограничным службам даны разъяснения о необходимости гуманного обращения с ними. 

Пользователи WhatsApp в ближайшие недели потеряют доступ к звонкам и сообщениям, если они не примут новое соглашение о персональных данных, пишет Business Insider. Полностью блокировать аккаунты пока не собираются. Напомним, что речь идет о скандальном обновлении, по которому доступ к данным приложения разрешается передавать внутри любых приложений семейства Facebook. Ранее оно вызвало резкий отток пользователей WhatsApp.

Против обновления уже восстали в Германии, пока, правда, только Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар. Он на три месяца запретил WhatsApp сбор персональных данных пользователей из-за принуждения к их предоставлению, на как пояснили Bloomberg в американской компании, никакого влияния на их политику это не окажет:

«Действия регулятора основаны на фундаментальном непонимании задач обновления», — заявили там, назвав запрет «ошибочным».

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб намерен 12 мая выступить с речью, в которой, как пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс», содержатся тезисы о том, что Россия потворствует киберпреступности, укрывая нарушителей мирового порядка на своей территории: «Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать», — якобы указывается в тексте его запланированной речи. Рааб также якобы предлагает создать безопасный сегмент интернета, заключив международные соглашения по предотвращению угроз. 

Тем временем замглавы МИД России Олег Сыромолотов сказал РИА Новостям, что в 2020 году больше всего кибератак на РФ было совершено из США, Германии и Нидерландов.

Правительственные СМИ Китая начали публиковать угрозы в адрес Австралии в связи с ситуаций в Тайване: «Китай нацелит свои баллистические ракеты на Австралию, если она вмешается в китайско-тайваньский конфликт», — приводит Business FM выдержку из колонки в пропагандистском издании Global Times компартии КНР. Там также говорится, что Китай без проблем может уничтожить базы США и Австралии на севере Тайваня.

Теги: #Навальный #Китай #Володин #Миграция

Рубрика: Политика

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