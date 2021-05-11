"Я всегда всех ненавидел": появилось видео допроса устроившего стрельбу в Казани

В интернете появилось видео допроса Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу в школе № 175 в Казани.

Запись опубликовали «Известия».

На ней стрелок рассказал, что осознал себя «богом» и в нем начал пробуждаться монстр, после чего он всех возненавидел.

«Я осознал, что я бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть», — заявил он.

В разговоре со следователями Галявиев также заявил, что у него нет родителей. «Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на «вы» просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу. У меня нету матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл», — произнес задержанный.

Как уточняет ТАСС, в апреле Галявиев был отчислен из колледжа из-за академической задолженности.

При этом в учебном заведении отметили, что он был «тихим и неконфликтным» студентом, всегда был «опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». «По предварительной информации, вооруженный совершеннолетний молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что стрелок был один. Ранее сообщалось о двух нападавших — в пресс-службе президента Татарстана эти даные назвали недействительными.

Трагедия в Казани произошла сегодня утром в школе № 175. По официальным данным, в результате стрельбы в гимназии, которую устроил бывший ученик, погибли восемь человек – семеро детей и одна учительница.

В Татарстане объявили 12 мая днем траура.