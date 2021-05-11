Один из стрелков, напавших на школу в Казани, ликвидирован

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, силовики ликвидировали второго напавшего на школу в Казани на улице Файзи.

«По предварительным данным, второй напавший на школу в Казани, который оставался в здании, ликвидирован», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в здании школы находится спецназ и «проводится так называемая зачистка здания».

Другого нападавшего задержали, сообщалось ранее.

«Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса — четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и 4 взрослых находятся в госпитале», — сообщил Глава Татарстана Рустам Минниханов.

Как передает РЕН ТВ, число пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до 27, среди них 21 ребенок, учитель Алина Федоровичева и охранник школы.