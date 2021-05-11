Путин поручил ужесточить правила владения оружием после стрельбы в Казани

Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия после стрельбы в Казани. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас бывают случаи, когда «в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее». «Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», – заявил пресс-секретарь.

Песков также сообщил, что Путин соболезнует родственникам детей, которые погибли при нападении и желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения.

«Президент сегодня работает в Москве, в Кремле. Разумеется, в течение дня он продолжит контакты по Казани. Сейчас главное будет оказать помощь пострадавшим», – рассказал представитель Кремля.

Владимир Путин между тем дал поручение правительству оказать содействие и обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших, раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментирую события в Казани заявил, что необходимо вернуть смертную казнь, которая применялась бы в отношении преступников в таких случаях.

«Считаем, что за убийство детей нужно возвращать смертную казнь», – цитирует его слова «МК». По его мнению, угроза смертной казни может заставить задуматься и остановить потенциальных преступников.

Трагедия в Казани произошла сегодня утром в школе № 175. По официальным данным, в результате стрельбы в гимназии погибли восемь человек – семеро детей и одна учительница.