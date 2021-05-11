В ОП РФ призвали покончить с анонимностью в Сети после шутинга в Казани

В связи с массовым убийством в казанской гимназии традиционно поднялась тема агрессии в компьютерных играх. В этот раз высказался сенатор Совфеда Александр Башкин, который потребовал усилить контроль за содержанием компьютерных игр, героизирующих насилие, пишет Baza.

Первый зампред комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич же призвал покончить с анонимностью в Сети. Он указал на то, что убийца вел телеграм-канал под именем «Бог». Кроме самого убийцы на канале не было ни одного подписчика.

«Произошедшее - это еще один повод для того, чтобы закончить с анонимностью в социальных сетях», — заявил Малькевич.