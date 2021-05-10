Проехались парадом по Конституции. Итоги каникул одни предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

Между 1 мая, которое российские власти, кажется, замечать полностью перестали, — не ходит больше Путин в пивную и не старается вместе с загоревшим Медведевым сойти за простых работяг с кружкой «Жигулевского» — и 9 мая, к которому те же власти готовились с окончания прошлого 9 мая (или 24 июня), россияне наслаждались нерабочими днями с сохранением заработной платы, хотя для многих (работников вузов, студентов, частного сектора, непрерывных производств и т.д.) они все же стали вполне себе рабочими — трудились не покладая рук и те, кого не грех бы было отпустить в бессрочный (пусть даже и оплачиваемый из бюджета) отпуск —

депутаты, внесшие в парламент законопроект, хуже которого придумать было сложно: формально он про экстремистов, а по факту, конечно, против граждан России, которые, прости Господи, поддержива(-ют/-ли) Алексея Навального — вопреки элементарным нормам права и требованиями Конституции документ предлагает лишить сотни тысяч (а может и миллионы) людей пассивного избирательного права, запретив им участвовать в выборах, причем, не как обычно в такого рода случаях — в выборах любого уровня, а исключительно в выборах в Госдуму следующего созыва — эдакое соглашение о неконкуренции, хотя никакой конкуренции тут и так нет, ведь едва ли кто-то всерьез рассчитывал, что, к примеру, Любовь Соболь допустят, но суть падения нашего парламента даже не в этом, а в том факте, что закон имеет обратную силу (это Конституция запрещает напрямую), то есть ответственность будут нести люди, совершившие «правонарушение» в то время, когда это ещё не считалось «правонарушением» и полностью соответствовало закону — с тем же успехом можно завтра посадить на 5 лет каждого, кто в ближайшие пару лет покупал ГМО-продукты или заявлял, что слово «кофе» среднего рода, и не важно, что вы там себе в этот момент думали — сегодня это уже экстремизм,

хотя чего придумывать — давайте будем сажать всех, кто неправильно писал про пакт Молотова-Риббентропа — до этого пока не дошли, но лучшие люди города уже предложили ввести уголовную ответственность за сравнение вклада в войну советской диктатуры сталинских времен и нацистского режима Гитлера: что можно счесть за таковое отождествление, не уточняется, но зная наших правоприменителей — что угодно, да и всё это уже из разряда боя с тенью, ведь никто вроде в России всерьез пересмотром этих вопросов заниматься и не пытается, оппозицию так и вовсе весь этот треп про историю не сильно привлекает, хватает и более актуальных проблем, а так называемое «переписывание истории» Западом вполне соотносится с нашим собственным «переписыванием истории», которое уже звучит даже и во время парада Победы:

«В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ [советский] был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе»,

— как будто и не было никаких союзников, второго фронта — и становится ясно, что история нашим «начальникам» уже нужна даже не сама по себе, а как публицистам — чтобы строить красивые метафоры, ну если сегодня у Путина нет других друзей кроме президента Таджикистана, если все предали и ополчились, — вот он и «один» — вот уже и советский народ стал «один» в прошедшем времени, а найдет Путин друга — появится он и у советского народа в прошлом, и учебники по-быстрому перепишем, — в психологии этот защитный механизм научно называется «проекция» и для наших властей он не так уж и редок, вот, например, Вячеслав Володин, говоря о европейских странах, по всей видимости, проецирует на Европу собственные страхи за режим и предупреждает, кажется, сам себя:

«Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится»,

— чистая правда, Вячеслав Викторович, в подтверждение этой мысли вот уже и Amnesty International вновь признала Навального «узником совести» (и в целом пересмотрела свои практики) после того, как из-за провокаций российской пропаганды это решение отменила, вот и YouTube снял с «Новой» претензии по поводу ссылки на «Умное голосование» (хотя этот вопрос ещё окончательно не закрыт),

да и к нашим бесконечным парадам с каждым годом возникает всё больше вопросов: самым ярким случаем здесь стал народный артист России Дмитрий Назаров, параллельно выражая глубокое почтение к Дню Победы, он спросил у наших властей:

«Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? Парад чего? Парад бессилия? Парад запретов и оград?»

— и эти вопросы, дополненные конфузом от жмотских подачек в 10 тысяч рублей ветеранам, конечно, актуальны для очень многих людей, которые, хоть и уважают память воевавших и погибших на фронте, но все меньше и меньше понимают, для чего нужны ежегодные перекрытия городов, летающие над жилыми домами истребители, ругань со всем миром и милитаризация, доходящая до того, что в военную форму наряжают малолетних детей, дают им игрушечные автоматы в руки и заставляют маршировать по площадям — детей, которые не в состоянии ещё понять, что такое война, не отличающих её от утренника в детском саду — это опошляет праздник и вымывает его главную суть, то, за что сражались ветераны — за то, чтобы их детям и внукам воевать не пришлось, а вовсе не ради того, чтобы политики устраивали военные бравады и грозили миру танками и ракетами, а своим собственным гражданам — Росгвардией, автозаками и уголовными делами.