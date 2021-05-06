"Вы поддерживаете цензуру?": YouTube удаляет ссылки на сайт "Умного голосования"

Пользователи YouTube начали жаловаться, что хостинг удаляет ссылки на сайт «Умного голосования» Алексея Навального и выносит из-за них предупреждения о возможной блокировке каналов. Судя по всему, YouTube действует по просьбе Роскомнадзора, однако в качестве объяснения, чем эта ссылка нарушает пользовательское соглашение, сервис маркирует её как проявление «спама, обмана и мошенничества».

«Моему Youtube-каналу вынесено предупреждение с перспективой блокировки. По жалобе Роскомнадзора, ссылку на сайт Умного голосования расценили как "спам, обман и мошенничество". [Отделение Google в России], у вас там всё нормально вообще? Вы теперь филиал государственной цензуры в России?» — пишет политик Илья Яшин.

Не он один жалуется на это. Издание Sota.Vision сообщает, что ссылку на проект Алексея Навального удалили из-под их ролика 2019 года о протестах в Москве.

YouTube-канала Europa LIVE публикует предупреждение, аналогичное тому, что вынесли Яшину: «Google и YouTube, вы поддерживаете цензуру и диктатуру?» — спрашивают авторы канала.

Компания Google эту ситуацию пока никак не прокомментировала.

Напомним, что сам Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» ещё в 2018 году, сославшись на нарушение правил хранения персональных данных пользователей — по закону они должны храниться на территории России.

Как отмечает Роскомсвобода, YouTube уже «не впервые готов идти навстречу российским властям в вопросах политической цензуры». По отчетности самого сервиса, они выполняют требования российских властей о противоправном контенте в 70-75% случаев.

«Умное голосование» — политический проект Алексея Навального. Его цель заключается в том, чтобы через консолидацию протестного голосования на втором самом популярном кандидате на выборах одерживать победу над представителями «Единой России».