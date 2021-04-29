Закрытие штабов Навального не отменяет "Умного голосования" – Волков

Несмотря на значительные изменения в работе структур Алексея Навального, вызванных требованием властей признать ФБК* и уже распущенные штабы Навального экстремистскими организациями, команда Навального продолжит применять технологию «Умного голосования» на осенних выборах в Госдуму. Об этом «Открытым медиа» сообщил политтехнолог Леонид Волков.

О том, как именно «Умное голосование» будет реализовываться, Волков пообещал объявить, когда команда политика пройдет этап реорганизации. Он также отметил, что, по его оценке, порядка 30 бывших штабов смогут продолжать независимо заниматься политической деятельностью и без поддержки.

Напомним, что «Умное голосование» — политический инструмент, целью которого является минимизация числа представителей «Единой России» в законодательных собраниях разных уровней. Концепция предлагает сторонникам Навального голосовать конкретных кандидатов, у которых, по мнению команды Навального, больше всего шансов одолеть единороссов или латентных единороссов.

«Штабы к УГ особого отношения не имеют. Надо только, чтоб сам Навальный выступил [в поддержку списка УГ]. Ядро его сторонников — люди деятельные, они эту информацию разнесут», — уверен политолог Аббас Галямов. Политолог Константин Колачев полагает, что существенное влияние также окажет то, каким образом сторонники Навального будут подбирать кандидатов для списка.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».