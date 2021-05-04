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[12:52]Пожар в гостинице "Вечный зов": 2 погибших, пострадавшие дети и возбужденное дело
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[11:15]Треть россиян ожидает снижения доходов из-за длинных майских праздников
[10:29]Пожар в московской гостинице, "жмотятся" на подарки ветеранам. Главное к 4 мая

03 мая, понедельник

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[17:25]ОБСЕ призвала отказаться от стигматизации СМИ ярлыками "иностранный агент"
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[11:22]Посол США в Беларуси: Лукашенко ищет виноватых в кризисе, а не пути выхода из него
[10:46]Павлов продолжит борьбу с ФСБ, G7 – с фейками, а Чехия – с ГРУ. Главное к 3 мая

02 мая, воскресенье

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[17:14]Полиция устроила маски-шоу на премьере спектакля Театра.doc о протестах в Белоруссии
[16:53]Ливни, гром, молнии: в ночь на 3 мая в Москве выпадет 40% месячной нормы осадков
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01 мая, суббота

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Пожар в московской гостинице, "жмотятся" на подарки ветеранам. Главное к 4 мая

Общество
10:29, 04 мая 2021

Пожар в московской гостинице, "жмотятся" на подарки ветеранам. Главное к 4 мая
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российские власти дарят ветеранам войны в десятки раз меньше, чем соседи по СНГ, пишет «Независимая газета». Если в России президент Путин поручил в честь 9 мая раздать ветеранам по 10 тысяч рублей, то в Узбекистане аналогичная выплата составит 85 тысяч, а в Казахстане — 174 тысячи. Отмечается, что ранее даже небогатая Молдова платила ветеранам в четыре раза больше. Эксперты называют столь мизерные выплаты «политической ошибкой», которую они могут связать лишь с «необъяснимым жмотством» российских финансовых властей.

Немецкие экоактивисты из Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) подали на правительство Германии в суд за разрешение на строительство «Северного потока-2», так как российский газопровод, по их мнению, «напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей». В качестве общей зоны влияния экологи называют площадь в 10 раз масштабнее. С 2018 года активисты пытались повлиять на немецкий регулятор напрямую, но после того как их доводы отклонили, они решили обратиться в суд.

Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила решение российских властей ввести санкции против ряда европейских чиновников. В частности, члены ассамблеи отметили, что последовательно выступают против ограничений, накладываемых на дипломатов, что «не ведет ни к чему иному, как к дальнейшему обострению напряженности, осложнению диалога и блокированию достижения взаимного понимания». В ПА ОБСЕ призвали Москву не «захлопывать двери» перед дипломатическими представителями, а налаживать общение с другими странами.

Financial Times сообщает об инициативе более 30 банков и финансовых фирм, предполагающей разработку  европейского сервиса для оплаты услуг и снятия наличных. «Идея заключается в том, чтобы создать европейского чемпиона по платежам, который сможет конкурировать с PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple», — говорит глава Европейской платежной инициативы. Предложение, которое позволит разрушить «олигополию» американских платежных сервисов в Европе, поддержали и в Еврокомиссии. Проект собираются разработать до сентября, на него уже собрали порядка €30 млн. К началу 2022 года система может заработать для электронных платежей, а к середине — для всех остальных. Бренд пока не представлен.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения сообщил, что ВОЗ намерена завершить оценку безопасности вакцины «Спутник V» до конца июля. Не исключено, что это удастся сделать уже в июне. Пока что ВОЗ не хватает данных для изучения.

В московской гостинице «Вечный зов» недалеко от метро Кожуховская (6-я Кожуховская улица, 26) произошел пожар, из-за которого погибли двое и пострадали 18 человек. Среди пострадавших восемь детей. Пожар случился сегодня ранним утром на площади порядка 100 квадратных метров. Первоначально столичное МЧС сообщило «Интерфаксу» о трех погибших, но позднее там же эту информацию опровергли, заявив, что один из этих троих пришел в себя, а ещё двоих поместили в реанимацию. Сейчас сообщается, что погибших нет. При этом, по данным ТАСС, в реанимации находятся три человека. По последним данным агентства, два человека погибли (они не включены в число пострадавших, их по-прежнему 18).

Место пожара // Фото: Прокуратуры Москвы

Уже к половине пятого утра пожар был ликвидирован. Всего в гостинице находилось 305 человек, 114 из которых дети. «Ребята участвовали в слете кадетов», — поясняет источник, уточняя, что возможной причиной пожара стало короткое замыкание. Прокуратура Москвы начала проверку. 

Теги: #Санкции #Газ #Пожары в России #Банки #Москва #Вакцина от коронавируса #Экология

Рубрика: Общество

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