Не парадом единым. О чем мечтают ветераны

В начале 2020 года в России был запущен благотворительный проект «Мечта ветерана». Его суть заключается в том, чтобы находить ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть «мечта», и исполнять её, привлекая людей или организации, готовых это сделать, либо (чаще всего) собирая средства на исполнение желания.

Sobesednik.ru разбирался, о чем же в России мечтают ветераны и сколько это стоит.

Ремонт и бытовая техника

Сейчас на сайте указаны порядка полутора сотен ветеранов. У некоторых из них больше одной «мечты», но все они, как правило, довольно легко осуществимы. Sobesednik.ru изучил все представленные там карточки и выяснил, что в 41% случаев «мечты» — это просто услуги ЖКХ: ремонт в доме (27 «мечт»), причем зачастую лишь отдельных его частей, или благоустройство двора (17 «мечт»), например, установка лавочки или ремонт забора. Шесть ветеранов войны мечтают о новом диване/кровати/матрасе, а ещё пятеро хотят, чтобы у них появилось отопление. По пять ветеранов мечтают о газовой плите и воде в доме, один из защитников Родины очень бы хотел иметь туалет не на улице, другая пожилая женщина больше всего надеется на выгребную яму во дворе. Трое мечтают поменять ванну, столько же — окна.

Второй по популярности среди сокровенных желаний ветеранов ВОВ является бытовая техника (25%): для 17 из них это новый телевизор, для 13 — стиральная машинка. Семь пенсионеров «мечтают» о пылесосе, а пятеро — о холодильнике. Да-да, один из тех случаев, когда телевизор нокаутирует холодильник в первом же раунде.

Здоровье

Семь ветеранов мечтают о новой инвалидной коляске, причем либо просто об электрической, либо о конкретной модели. Ещё шестеро хотят лечиться в определенном месте или приобрести какие-то медицинские приборы, четверым же нужен слуховой аппарат, а одна из ветеранов назвала в качестве своей мечты «заграничные ходунки».

Часто пожилым людям нужны и девайсы: разные типы телефонов от стационарного до смартфона попросили восемь ветеранов, также для связи с близкими троим нужны ноутбуки и планшеты. Одна женщина мечтает о хорошем плеере для слепых, чтобы на нем можно было слушать аудиокниги, трое очень бы хотели новый автомобиль, а один мужчина — трактор Минского тракторного завода (МТЗ).

Не в деньгах счастье

Но встречаются и более необычные мечты, например, в четырех случаях ветераны хотят опубликовать свои книги, среди которых пара об их военном опыте. Один ветеран хотел бы восстановить две свои медали: «За победу над Японией» и «30 лет Советской Армии и Флота». Другая женщина мечтала попасть на «Поле чудес», но вместо этого к ней домой приехал бессменный ведущий шоу Леонид Якубович. Также смогли воплотить в жизнь желания двух пенсионеров увидеть собственными глазами международный аэропорт «Симферополь».

Очень многие просьбы личного характера касались музыкальных композиций: кто-то хотел спеть старые песни с конкретными коллективами, кто-то — послушать, а некоторые мечтали услышать определенные мелодии на день рождения, например, на 105-летие волонтеры действительно поздравили ветерана военными песнями.

Ещё один ветеран попросил личное поздравление с 9 мая от актера Василия Ланового, до которого дошел призыв, и мечта исполнилась. А Валентин Цыбин благодаря проекту добился публикации своих стихов в газетах «Южная столица» и «Сельский труженик Крыма». Но подобных личных пожеланий среди всех оказалось лишь порядка 15%.

Кто придумал исполнять «Мечты ветеранов»?

На сайте проекта «Мечты ветерана» указано, что её автором является Ярослав Селютин. О себе он особо не рассказывает, но в его профиле на Facebook указано, что до ноября 2018 года он работал в администрации города Симферополь. Это подтверждают и официальные публикации, в которых его тогда называли начальником отдела советников и помощников главы городской администрации. Также в 2017 году он был указан как директор муниципального унитарного предприятия (МУП) «Симрайторг», подведомственного городской администрации.

В 2019 году Селютин баллотировался в депутаты гвардейского сельского поселения от «Единой России», однако в составе совета депутатов он не числится. Сейчас он указан как руководитель небольшой юридической фирмы в Симферополе, судя по всему, названной им в свою же честь — Selutin Company.

Сколько это всё стоит

Изучил Sobesednik.ru и ценники, которые, к слову, указаны далеко не всегда — как правило это не касается неординарных или трудновыполнимых задач (тот же трактор МТЗ). Но в 79 случаях (примерно половина) на сайте проекта сообщается стоимость покупки или услуги, на которую надо собрать средства.

На все эти мечты нужно всего лишь 7,1 млн рублей и только в восьми случаях речь идет о суммах от 200 тысяч рублей. В среднем на исполнение мечты уходит примерно 90 тысяч (а если исключить из выборки два самых дорогих кейса за полмиллиона каждый, то всего 80 тысяч).

Таким образом можно однозначно утверждать, что тот же законопроект о повышении пенсий ветеранам ВОВ до 200 тысяч рублей в месяц, который предлагал этой весной оппозиционный политик Алексей Навальный, мог бы помочь исполнить почти все мечты защитников Отечества всего лишь за один месяц и избавить от необходимости собирать эти средства через интернет.

«Вот, как Навальный 200 тысяч рассчитал, так и ты, ну… ну как так…», — единоросс Андрей Васильев.

Напомним, что аналогичный законопроект вносили в региональные заксобрания депутаты Москвы, Санкт-Петербурга и Перми, но везде его по разным причинам отклонила «Единая Россия», имеющая большинство во всех перечисленных парламентах.

Что полезного можно сделать вместо парадов Победы

Примерно каждый год под 9 мая в России возникает очередной виток споров между теми, кто жаждет парада, и теми, кто считает это излишеством. Как бы то ни было, в финансовом плане удовольствие это точно не дешевое. Только по открытым данным Навальный оценил стоимость парада в Москве 24 июня в 1 млрд рублей. А ведь он проходил и в регионах.

Если взять за основу полученную нами цифру средней стоимости «мечты» ветерана (90 тысяч), то получается, что на эти деньги можно было бы исполнить сокровенные желания более чем 11 тысяч ветеранов Великой отечественной войны или каждого седьмого из них.

Кроме того, если взять количество ветеранов в России за 75 тысяч человек (эту цифру в обосновании своего законопроекта приводит Навальный), на эти деньги можно было бы повысить всем им пенсии на 1 111 рублей в месяц. Для пенсии в 200 тысяч потребовалось бы 180 млрд в год.

1 парад =

Исполнить мечты 11 тысяч ветеранов =

Повышение пенсий ветеранов на 1 111 рублей

Но люди же хотят зрелищ!

Судя по всему, это не так. Как продемонстрировало исследование независимой «Группы Белановского», проведенное в июне этого года, «освещение Великой Победы в российских СМИ в последние годы сделалось слишком навязчивым». Лишь 15% опрошенных считают, что парад проводить нужно, а 72% уверены, что нет.

53% респондентов полагают, что День Победы нужно отмечать, обеспечив ветеранам достойную старость. Ещё 36% склоняются, что в этот день нужно скорбеть и устраивать «Минуту молчания».

Среди людей возрастной группы от 75 лет и старше, которые сами застали войну, 89% не считают парад необходимостью, а 95% говорят, что это «устаревшая попытка властей сплотить народ при помощи былых побед».

«Мир меняется. Сегодня уже неуместно бряцать оружием в ложной надежде, что это поможет укрепить их собственную власть. По крайней мере, так считает очень значительный сегмент респондентов», — заключают авторы исследования.