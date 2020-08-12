Депутат не увидел оснований повышать пенсии ветеранам ВОВ: они экономят на ЖКХ

Председатель пермского регионального парламента Валерий Сухих заявил, что в России ветераны Великой Отечественной войны хоть и получают меньше ветеранов в странах Европы, в частности, в Германии, но они экономят на соцобеспечении и за счет бесплатного здравоохранения и ЖКХ, так что увеличивать им выплаты, по его мнению, не нужно.

«Предлагаемый законопроектом размер единовременной денежной выплаты участника Великой Отечественной войны ничем не обоснован, кроме как сравнением уровня пенсий в различных странах. При этом не учитывается, что назначенные участникам войны выплаты в приведенных автором обращения странах ветераны будут вынуждены расходовать на услуги в сфере социального обеспечения, здравоохранения и желищно-коммунального хозяйства, которые предоставляются в этих странах за отдельную плату», — говорится в ответе депутата на запрос координатора местного штаба Навального Сергея Ухова (документ опубликован штабом Навального в Перми).

Напомним, что законопроект о повышении социальных выплат ветеранам ВОВ до 200 тысяч рублей в месяц предложил оппозиционный политик Алексей Навальный.

Ранее в ответ на такое предложение, внесенное на рассмотрение одним из депутатов петербургского заксобрания Максимом Резником, его коллега из «Единой России» Андрей Васильев раскритиковал эту идею, ссылаясь на то, что её выдвинул Навальный: «Ну нельзя же со слов Навального даже цифру называть», — парировал он.