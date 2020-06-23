Депутат раскритиковал увеличение пенсий ветеранам, так как это идея Навального

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Андрей Васильев раскритиковал внесенный своим коллегой Максимом Резником законопроект об увеличении пенсий ветеранов войны до 200 тысяч рублей в месяц, пояснив, что нельзя вносить предложения, озвученные Алексеем Навальным.

«Вы хоть чуть-чуть бы нас постеснялись. Ну нельзя же со слов Навального даже цифру называть, а, Максим [Резник]… ну, как-то надо вот поаккуратнее хотя бы действовать, хоть в этом отношении. — рассуждает Васильев в ходе слушаний в парламенте. — Потому что использовать трибуну конкретного вопроса… свои политические амбиции реализовывать, да… ну, наверно, это не совсем то, что мы здесь ждем — не надо устраивать из Законодательного собрания балаган».

Особое внимание Резник уделил размеру выплат ветеранам ВОВ: «Вот, как Навальный 200 тысяч рассчитал, так и ты, ну… ну как так…», — поражается депутат.

Ранее Sobesednik.ru писал о предложении оппозиционного депутата Алексея Навального повысить пенсии ветеранам до 200 тысяч. Он обосновал это тем, что победители не могут получать меньше, чем побежденные. После этого депутат петербургского заксобрания Максим Резник поддержал инициативу и предложил вынести её на федеральный уровень. «Сейчас в России участники войны получают намного меньше, чем ветераны в других воевавших странах. Это, мягко говоря, очень несправедливо», — пояснил он в своем Twitter.