Сергей Ежов: Ветеранов призвали на войну с Навальным

Колумнист Sobesednik.ru – об уголовном деле, возбужденном против Навального из-за комментария к рекламе поправок.

Представьте, что вы назвали депутатов Госдумы сборищем бессмысленных лицемеров. А ведь среди парламентариев наверняка есть заслуженные люди. Выдающиеся спортсмены и ученые в том числе. Оскорбили ли вы таким образом каждого из них персонально, а в их лице всех ученых и спортсменов страны?

Думаю, нет. В данном случае критика Госдумы – это не критика спортсменов за их достижения. И не критика ученых на их труды. Скорее это просто довольно резкая характеристика проводимой законодательным органом политики.

Однако стоило Алексею Навальному не слишком дипломатично высказаться в адрес участников кампании за поправки в Конституцию, это спровоцировало кампанию уже против оппозиционера. Началось все с твита Навального, в котором он назвал снявшихся в ролике RT продажными холуями, позором страны, предателями и людьми без совести. На видео в числе прочих был и ветеран Великой Отечественной Игнат Артеменко.

В консервативных медиа Навального за это теперь называют нацистом. Потребовали завести на него уголовное дело. Что и было сделано СК по ч.2 ст.128.1 УК РФ (клевета). К штабам Навального в регионах выходят возмущенные его словами пикетчики.

Срежиссирована ли волна негодования общественности? Вероятно, да. Действительно ли Навальный сделал что-то неэтичное? Каждый волен расценивать по-своему.

Однако совершенно точно одно. Скандала можно было бы избежать. Если бы вместо ветеранов в роликах снимались Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и прочие приближенные к власти миллиардеры. Так бы было честнее: ведь это им в первую очередь нужно «обнуление» Владимира Путина. Но они предпочли спрятаться за спины заслуженных людей. И не только воевавших во Вторую мировую, к слову.