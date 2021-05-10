Георгий Сатаров: перед выборами мы видим резкий всплеск самых циничных нарушений

Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров на своем ютуб-канале прокомментировал усиление давления на оппозицию, длящееся с момента возвращения Алексея Навального в Россию и особенно усилившееся в последние недели.

«У этих репрессий есть понятная тактическая цель: это предстоящие выборы в Госдуму и другие органы власти. Это легко определяется по трем типам мишеней. Это активные граждане на оппозиционном фланге – и участники штабов Навального, и остальные оппозиционеры – нацеливаются уже и на Гудкова, и на других.

Прицел делается даже с возможностью расширения этого фронта за счет тех, кто не участвует в акциях, но оказывает финансовую или символическую информационную поддержку, например, лайкает что-нибудь.

Это лидеры общественного мнения, формирующие настроения на оппозиционном фланге – интеллигенция, блогеры и т. д. Например, было сообщение, что нашими органами начата разработка передачи Дудя, где якобы есть пропаганда наркотиков. И это не единственный пример.

И это молодежь как основа нынешнего уличного протеста. Вспомним дело DOXA. Потому что понятно, что их циничное хамство на выборах может этот протест вызывать.

Также мы видим технологии – традиционные и относительно новые. Это ограничивающие антиконституционные законы и резкий всплеск самых циничных нарушений. Например, когда в массовом масштабе к задержанным не допускают адвокатов.

И, наконец, стилистика. Цинизм, о котором я уже сказал, пронизывает все. Это такое состояние души и сердца, когда он начинает пухнуть и распространяться на все. Те, кто внимательно за этим следили, обнаруживают очень четкую закономерность. Особенно это видно в судах. Это желание покуражиться по полной программе.

Репрессивность, которую мы видим, с одной стороны, обладает неким консолидирующим эффектом. Есть общая сверхзадача – максимально продлить пребывание у власти.

Нарастающие экономические и социальные проблемы приводят к тому, что общий размер пирога сужается, но это и увеличивает конкуренцию между кланами. Из этого можно сделать некоторый прогноз. Масштаб репрессий вряд ли будет увеличиваться, поскольку наращивать их и конкурировать за куски уменьшающегося пирога весьма затруднительно. Главная с точки зрения власти проблема будет решена после выборов. Тогда настанет конфликт между двумя целями и корысть будет побеждать по простой причине: когда пирог сужается, появляется общая задача – успеть. Стараться успеть будут все, и дальше все будет сложнее и сложнее».