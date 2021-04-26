МВД возбудило на Дудя дело о пропаганде наркотиков. За что, не сообщают

Полиция возбудила административное дело о пропаганде запрещенных веществ на популярного блогера Юрия Дудя. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета, дочь одиозного сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина, которая и пожаловалась на интервьюера.

«В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование», — сказала она в комментарии ТАСС. До этого в МВД агентству сообщили о завершении проверки по запросу Мизулиной-младшей, но сообщать о её результатах журналистам отказались, переадресовав вопрос к заявителю.

Ранее Sobesednik.ru писал, что женщина пожаловалась на блогера в правоохранительные органы, посмотрев одно из его интервью. Однако что это было за интервью, остается только гадать. Не исключено, что речь идет о записи беседы с блогером Ивангаем.

Юрий Дудь известен тем, что в каждом материале о наркотиках устно и письменно предупреждает, что «наркотики — зло». Многие комментаторы считают, что г-жа Мизулина своим заявлением решила поднять уровень упоминаемости своей персоны за счет блогера с миллионной аудиторией. В пользу этой версии может свидетельствовать и способ ответа МВД, которое обычно не сообщает о возбуждении дел через посредников.