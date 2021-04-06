Власти взялись за Дудя из-за Навального? ЛБИ требует проверок, Милонов просит "показать документы"

Не так давно «Лига безопасного Интернета» обратилась к МВД России с просьбой проверить одно из недавних интервью популярного российского журналиста и блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Речь, вероятнее всего, идет о ролике, записанном в Южной Америке с участием украинского блогера Ивана Гая.

Казалось бы, одна профильная организация обращается к другой организации и просит ее, следуя ее же профилю, провести соответствующую проверку, желая исключить вероятность нарушения закона. Однако ситуация может оказаться куда глубже, чем представляется на самом деле.

Любой, кто посмотрел больше одного ролика на канале Дудя, пожалуй, знает, что «пропаганда наркотиков» и Юрий Дудь – понятия настолько противоположные, насколько в принципе можно себе представить. Да и для популяризации здорового образа жизни, самореализации, образования, личностного роста российской молодежи блогер, похоже, сделал больше других активистов и записных «морализаторов», несмотря на неоднозначность героев большинства его выпусков.

Проблема, вероятнее всего, кроется в том, что Дудь в последние месяцы не скрывает своей оппозиционной политической ориентации, если можно так выразиться. Блогер первым прилетел в Берлин, где взял интервью у Алексея Навального после отравления, он же неоднократно подчеркивал, что выходил на улицы во время январских акций в поддержку оппозиционера, он же в свое время неоднократно и нарочито нелестно высказывался относительно самых разных событий.

А недавнее видео о парнях из объединения «Кружок», в котором журналист открыто раскритиковал новую законодательную инициативу, фактически ставящую крест на волонтерской просветительской деятельности в стране, вполне могло стать последней каплей. Не исключено, что у инициативы с проверкой его интервью на предмет нарушения закона в части пропаганды наркотиков «ноги растут» где-то из этого «направления».

Косвенным подтверждением этих подозрений может быть и недавнее выступление депутата государственной думы от партии власти Виталия Милонова. Комментируя обращения ЛБИ к Министерству внутренних дел, единоросс отметил буквально следующее:

«Юрий Дудь ходит по краю, открыто демонстрируя порочную безбашенность в своей работе. И это объективный факт. Мне вот интересно, как он в условиях пандемии умудряется путешествовать даже в те страны, которые не принимают туристов. Полагаю, ему бы следовало рассказать своей аудитории о наличии каких-то документов, которые позволяют совершать подобные поездки», – отметил парламентарий.

В общем, не помогли Виталию Валентиновичу походы по разного рода популярным YouTube-каналам, не проникся он молодежными трендами и ближе к этой самой молодежи стать все же не сумел. Единственное, что у Милонова получилось хорошо, это повысить свою узнаваемость среди все той же молодежной аудитории благодаря участию в различных интернет-шоу, после чего его можно смело подключать к формированию мнения о Дуде, как о человеке, пропагандирующем наркотики. Ну и еще потребовать проверить Дудя на предмет того, по какому такому праву он, видите ли, разъезжает по миру, когда на улице опаснейший вирус, не помешавший тому же Милонову «сверкать» в студиях самых разных онлайн и телешоу, где риск передачи вируса наиболее высок. Да еще и в Москве – городе с самыми высокими, в свое время, показателями по заболеваемости в стране.