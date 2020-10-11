Топ-10 скандалов Дудя: делёж ребенка, Соловьев-фанат и 15 см Ивлеевой

11 октября Юрию Дудю, королю Ютуба, суперпопулярному блогеру, ведущему канала вДудь – 34 года. Ко дню рождения самого знаменитого интервьюера страны, который на днях выпустил беседу с восстанавливающимся после отравления Алексеем Навальным (за четыре дня – 14 млн просмотров!), Sobesednik.ru сделал подборку 10 громких скандалов с его участием.

Лирическое отступление

«Все по пиву, а он – почту читать...»

Все знакомые Юрия рассказывают о нем только хорошее: неконфликтный парень, который не зазнается и постоянно работает. Прямо как тот «раб на галерах». Кстати, по мнению политолога Валерия Соловья, который славится своими смелыми и точными прогнозами, у Дудя есть неплохие шансы в будущем стать президентом России. Но это если и будет, то когда-нибудь потом. А пока...

«Ночью в баре все заказали себе по пиву, а Юра взял кофе, открыл ноутбук и начал просматривать почту», – рассказывал один из коллег Юрия Дудя. Как от такого ждать подвоха?

Зато контент, выдаваемый Дудем, то и дело провоцирует неожиданные скандалы. Если Земфира позиционировала себя «девочкой-скандалом», то мальчик Дудь в этом смысле с полным правом может составить ей пару.

1. Скандал с Ургантом, не «вкурившим» крутость Дудя

Незадолго до того, как стать суперпопулярным в Ютуб, Дудь пробовался на вакансию ведущего спортивной рубрики в программе «Вечерний Ургант». Но получил отказ. Вместо Юрия в проект взяли спортивного комментатора Кирилла Дементьева.

Придя к Урганту уже в качестве гостя, Дудь выразил возмущение по этому поводу и назвал бывшего коллегу по спортивной редакции «НТВ+» травоядным. Обиделся или нет Дементьев на это, неизвестно. Но «Спортивный перекур» в «Вечернем Урганте» достаточно быстро свернули.

2. Скандал вокруг Ивана Дорна

После начала конфликта между Россией и Украиной музыканту почти три года удавалось балансировать между сторонами, давая концерты и тут, и там. Все закончилось после похода к Юрию на интервью в 2017 году.

Дорн признался Дудю, что выступил на «Новой волне-2014» с гербом Украины на груди только для того, чтобы оградить себя от скандала: «Я подумал, что надо выйти с трезубцем, чтобы никто не вонял».

Иван опроверг информацию о своем участии в финансовой помощи АТО и заявил об оттепели между российским и украинским народами. Следующие несколько дней киевские репортеры дежурили возле дома Дорна и гонялись за ним по автозаправкам, чтобы прояснить позицию музыканта. Ближайший концерт в Одессе пришлось отменить из-за угроз.

3. Заочный скандал с Владимиром Соловьевым

Один из самых преданных зрителей Дудя – телеведущий Владимир Соловьев. Он не оставляет без внимания ни один резонансный выпуск вДудя и пиарит их в своей передаче на «Вести FM». Правда, по своему: «дегенерат», «ничтожная мразь», «лучше бы рекламировал шампунь», «бездарный спортивный журналист, который полез гадить в другую область», «Сесть в кадр, читать написанные неясно кем вопросы и делать вид, что ты худой кокаинист – это не делает тебя журналистом».

Больше всего Соловьева возбуждают не интервью, а большие проблемные фильмы. Например, про Беслан или Колыму.

4. Скандал с питерским тренером в Африке

Фильм 2019 года о бывшем сотруднике питерского «Зенита», который бросил прежнюю жизнь и уехал в Африку, чтобы тренировать детскую футбольную команду, понравился всем, кроме властей Замбии. Местным чиновникам показалось, что страна в документалке показана чересчур бедной, и решили выдворить тренера-благотворителя из страны.

В расчет никто не брал даже то, что после выпуска видео его героя, Иосифа Тимченко, завалили предложениями помощи и донатами для проекта (удалось даже купить для маленьких футболистов клубный автобус). Президент замбийской Ассоциации Экономики написал Иосифу, что иммиграционная служба заберёт их со дня на день и отправит в Россию (при этом много матерился в сообщении). Кое-как конфликт удалось замять, и семья Тимченко осталась в Африке.

5. Семейный скандал и драка

Семейная история Дудя не имеет никакого отношения к его творчеству, но если бы не популярность на Ютубе, о ней никто бы не узнал.

В марте 2019 года стало известно, что правоохранительные органы занялись расследованием инцидента, связанного с побоями, якобы нанесенными матери и брату Юрия Дудя.

Как сообщалось, на брата Юрия – Игоря Дудя, и его маму Анну Степановну напал отец жены Игоря с несколькими охранниками. Как выяснилось, супруга Игоря находилась в конфликте со своим мужем – они не могли мирным путем определить место проживания общего ребенка. По словам Юлии, она ни на кого не нападала, однако Игорь якобы препятствует ее общению с сыном.

Через некоторое время Дудь кратко прокомментировал конфликт у себя в соцсетях, чтобы не нагнетать страсти.

6. Скандал после видео о ВИЧ добрался до Госдумы

Документальный фильм про распространение ВИЧ в России оценили даже работники Госдумы. В День Святого Валентина инициативная группа депутатов организовала массовый просмотр выпуска вДудя в одном из залов нижней палаты.

Выход фильма в феврале 2020 года спровоцировал дефицит экспресс-тестов на ВИЧ (одним из таких – OraQuick от фирмы «Юнидент», Дудь проверяет свой статус в начале выпуска). К сентябрю неожиданно выяснилось, что эти тесты изымаются из аптек из-за предупреждения Росздравнадзора. Тест был зарегистрирован в России для профессионального использования, а в инструкции указано, что им можно пользоваться самостоятельно, и это нарушает закон.

7. Скандальные «15 сантиметров Ивлеевой»

Дудю удалось записать выпуск с лауреатом Каннского фестиваля Кантемиром Балаговым, обсудить основы экономики с Сергеем Гуриевым и науки – с Константином Батыгиным. Но главным хитом по просмотрам стало интервью 2018 года с блогером Настей Ивлеевой, а точнее ее замечание о «правильном» размере мужского члена.

Фраза «меньше 15 сантиметров – это приговор» стала отдельным мемом и обеспечила выпуску 32 миллиона просмотров. Как выяснилось из обсуждений в сети, почти у каждого (или скорее – каждой) есть собственное мнение по этому вопросу.

8. Скандал из-за пенсии Дмитрия Киселёва

В ответ на вопрос Юрия о размере пенсии телеведущий Дмитрий Киселев вдруг невозмутимо спросил: «Юра, вы можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то рассказывали в своей передаче?»

Ведущий смешался и свернул тему.

Интервью с Киселевым получилось одним из самых слабых. Многие в комментах признали, что динозавр телевидения не позволил блогеру «расчехлить» себя. После этого Юрий Дудь отошел от образа «ядовитого негодяя». С тех пор интервью, в котором он открыто оппонирует гостю, выходило на канале только однажды (выпуск с журналистом Андреем Колесниковым).

9. Песков сгладил скандал из-за политики

Придя на очередную премию журнала GQ, где Дудю присудили звание «Человек года-2019», блогер не стал благодарить зрителей и травить шутки, как принято в великосветском обществе. Вместо этого он заявил, что не согласен с происходящим в стране, и призвал сидящих в зале не молчать о преступлениях и несправедливости. В частности, Дудь упомянул о действиях силовиков на митингах, фальсификации выборов и коррупции.

На заявление обратили внимание даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что власти не склонны проецировать высказывания на светских мероприятиях на общие настроения народа. Так же он отметил, что среди талантливых и уважаемых публичных личностей есть немало тех, кто совершенно не согласен с позицией Дудя.

10. Скандал в NEXTA

Точно не известно, есть ли здесь связь, но факт фактом: всего через 10 дней после выпуска вДудя о проекте NEXTA эта редакция распалась. Именно после варшавской командировки Юрия мы узнали, что между создателем телеграм-канала Степаном Путилой и главным редактором Романом Протасевичем существуют разногласия о допустимости пропаганды в освещении белорусских протестов.

Протасевич красноречиво рассмеялся на вопрос Дудя о том, включает ли Путило в редакции «маленького Лукашенко». А через несколько дней объявил об уходе из NEXTA.