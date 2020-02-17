Минздрав рекомендует. Фильм Дудя о ВИЧ разбудил чиновников – надолго ли?

В кои-то веки представители высшей российской власти, посмотрев в интернете фильм, закивали головами и прислушались. Работу Дудя о ВИЧ показали Думе, его уже посмотрели Песков и Кудрин. Его порекомендовал даже Минздрав.

Юрий Дудь 11 февраля опубликовал на своем YouTube-канале двухчасовой фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят».

Одним своим фильмом про ВИЧ Юрий Дудь сделал для страны гораздо больше, чем все министры из здравоохранения и просвещения за двадцать лет. Его посмотрели уже 13 миллионов, и просмотров будет, конечно, гораздо больше. Это очень хороший просветительский фильм, который бьет точно в цель. Он сделан для людей, а не для галочки. Юрий Дудь снимал его на свои деньги, как и фильм о Беслане. Его смотришь, не отрываясь. Гугл просто взорван запросами о покупке ВИЧ-тестов.

В комментах на канале Дудя люди пишут, что не смогли найти в аптеках тест на ВИЧ, просят Дудя снять фильм о раке, туберкулёзе, о наркомании, о выбросах в Красноярске, о чем-то ещё. Буквально кричат о том, это должны посмотреть все и особенно подростки.

И вот что ещё важно: этот фильм – просто приговор федеральному телевидению, где попы несут чушь про ВИЧ и СПИД. Это приговор для всей сферы просвещения и здравоохранения.

Он настолько своевременен, что вдруг пошла реакция откуда, как говорится, уже давно не ждали. Ну как вдруг. У нас «вдруг» всегда идёт сверху. Отреагировал Песков, сказав: «Главное, что с фильмом ознакомились в профильном ведомстве. Я смотрел. Хороший фильм». И тут уж все чиновные люди, которые обычно на все реагируют по принципу «на отвали», проснулись и зашевелились. И вот уже фильм посмотрел Кудрин, и вот уже возглавляемая им Счетная палата «проведёт анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным».

И вот уже первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») пригласил Дудя на круглый стол о мерах по профилактике и лечению этого вируса, который пройдет в ГД в пятницу.

Дудь снимал этот фильм полтора года. Что в это время делал комитет Госдумы по охране здоровья? Елену Малышеву смотрел? Китайский коронавирус обсуждал?

Что думали наши власти (и продолжат думать, будьте уверены, когда шум уляжется) о ВИЧ и СПИДе? О предотвращении эпидемии, о помощи людям? Примерно ничего не думали, как известно. Как и о раковых больных. Как и о пытках политзаключенных. Их и их близких это не касается, добыча нефти идёт своим чередом, число миллиардеров растёт — все хорошо же. А тут Дудь так некстати. Забодал.

Может, Юрию не ходить в Думу на этот их «круглый стол»? Не отнимать у депутатов драгоценное время? Им вон на поправки в Конституцию времени не хватает...