Призыв Дудя остановить насилие в Беларуси поддержали единороссы, актеры и спортсмены

Обращение журналиста к белорусским «мужикам-силовикам» набрало почти миллион лайков меньше чем за сутки.

Известный российский журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram призыв к белорусским ОМОНовцам с просьбой остановить насилие по отношению в протестующим. За сутки сообщение набрало 800 тысяч лайков, и число тех, кто разделяет мнение Юрия, растет.

Отметку «Нравится» поставили, в частности, актер Евгений Миронов, депутат от «Единой России» Евгений Ревенко, журналистка Алена Долецкая, телеведущие Александр Гудков, Татьяна Лазарева и Александр Пушной, писатель Александр Цыпкин, гимнастка Маргарита Мамун, комик Илья Соболев и другие знаменитости.

Обращение Юрия Дудя к силовикам Белоруссии

«Как я понимаю, в Беларуси интернет не работает, но VPN и прочие интернет-сарафаны творят чудеса, поэтому хочу написать короткое обращение к белорусским милиционерам, военным и прочим силовикам – хоть молодым, хоть старым. Я знаю, что кто-то из них нас смотрит/читает, потому что не раз фоткался с ними, когда бывал в Минске.

Мужики! Я живу в другой стране – и в том числе поэтому молчал все это время (вроде не мое дело, плюс у нас самих проблем – полно). Но иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям.

Что я увидел из своей хаты за последние дни?

Как вы бьете и стреляете в безоружных людей на улице. Причем не только тех, кто стоит против вас на площадях и улицах, но и тех, кто просто сидит на скамейке во дворе или гуляет с собакой.

Как ваш главный оппозиционный кандидат (простая, смелая, сильная женщина) пропала на какое-то время в здании ЦИК. Спустя сутки госмедиа распространили ее видеообращение, в котором она читает по бумажке. Я не эксперт и не конспиролог, но как-то очень сильно похоже на постановку в обмен на освобождение.

Как несколько журналистов иностранного государства, приехавшие освещать выборы, просто пропали и почти двое суток не выходили на связь. Журналист всегда рискует – это норм. Но «рискую, получаю по голове, уворачиваюсь от пуль» – это одно, а «пропадаю без вести на 40 с лишним часов» – это какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства.

По мне это не особо заметно, но я уважаю силу. Я понимаю, что без сильных пацанов и девчонок в погонах не может существовать ни одно нормальное государство. Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков. Если вы делаете это по собственной воле, полагаю, что вы не правы. Если вы делаете это по приказу начальства, то … (в этом месте Юрий употребил нецензурное слово. – Прим. Sobesednik.ru) надо слать такое начальство».

Ролики, которые Юрий Дудь опубликовал вместе с сообщением, администрация Instagram скрыла с пометкой «Это видео может содержать сцены насилия».

Некоторые комментарии под постом помогают раскрыть тему.

«Когда я приезжаю в Беларусь и с корешами иду гулять или на футбол, то при виде ментов они начинают идти как по струнке, а то и вообще сворачивают в другое направление. Говорят – им по фигу, за что докопаться. А если ты начнёшь отвечать словами, то уедешь в обезьянник или получишь дубинкой по голове», – пишет один из пользователей.

«Тоже не понимаю, зачем безоружных дубасить и стрелять по ним? Жыве Беларусь!» – написал в комментариях известный тревел-блогер Александр Кондрашов.

Много и тех, кто пытается спорить с Дудем: «А как "мирные люди" закидывают коктейлями Молотова силовиков – не видел?»

«Ну уйдёт Лукашенко, а что дальше? – рассуждает один из подписчиков Дудя. – Кредиты МВФ, и хуже Украины. Да и кто возглавит страну? Та смешная девушка?»