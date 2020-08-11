Тихановская заявила, что приняла решение уехать из Белоруссии самостоятельно

Покинувшая Белоруссию Светлана Тихановская опубликовала видеообращение, в котором прокомментировала свои действия.

«Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально», – призналась Тихановская. Она добавила, что «приняла очень тяжелое для себя решение» и подчеркнула, что сделала это «абсолютно самостоятельно».

«Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог никому оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», – сказала политик, добавив, что «ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит», и призвав всех беречь себя.

«Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – завершила свое видеообращение Тихановская.

В штабе Светланы Тихановской между тем сообщили, что из страны ее вывезли белорусские власти и что у нее «не было выбора». «Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз (глава штаба Тихановской – прим. ред.). Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», – приводит Tut.by слова Ольги Ковальковой, которая является доверенным лицом Тихановской.

Напомним, выборы президента Белоруссии, вслед за которыми по всей стране начались протесты с массовыми задержаниями, прошли 9 августа. Согласно официальным данным, с результатом более 80% на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская, которая, по подсчетам ЦИК, получила 10,9%, сейчас находится в Литве.