Соловьев против Дудя: всё из-за одного вопроса

Нерукопожатный, по мнению Владимира Познера, телеведущий Владимир Соловьев разве что не матом обложил журналиста Юрия Дудя в своей радиопрограмме «Полный контакт».

Поводом стал фильм «Беслан. Помни», ставший в первую неделю сентября главным событием Рунета и набравший за два дня на YouTube более 9 млн просмотров (сейчас, конечно, уже больше). В нем журналист устами героев и очевидцев самого жуткого в истории России теракта 3 часа кряду представляет отличный от официального взгляд на причины гибели 334 человек. Эти честные, смелые, выстраданные временем свидетельства вкупе с рассказами о людях, которые продолжают жить и спустя 15 лет ждать правдивого расследования случившегося, у каждого зрителя вызывают слезы и спазм в горле.

Владимир Соловьев // фото: Global Look Press

Но Владимир Соловьев на фильм Дудя отреагировал по-своему. Назвал автора «ничтожной мразью», «дегенератом», «либерастней». И признаться, неважно, что именно лежит в основе этой площадной брани – давнишняя антипатия оппонентов, отсутствие воспитания или перенятая у гостей его ток-шоу риторика (перефразируя Ленина, нельзя постоянно находиться в атмосфере собачатни и быть свободным от нее). Пройдет время, и в нашей памяти останется лишь факт. Соловьев изошел на говно от одного вопроса, который задает в фильме Дудь: «Когда-то государство допустило ошибки, которые привели к беде. Теперь государство должно окружить максимальной заботой всех, кто пострадал. И только через эту заботу оно сможет заслужить прощение, а после и доверие людей. Делает ли государство все, чтобы его простили? Делает ли государство все, чтобы ему доверяли? Или кто-то очень стесняется этой темы и делает все, чтобы никогда и никак ее не касаться?»

То, что зрители в комментариях уже засыпают Дудя просьбами рассказать в новых фильмах о захвате больницы в Буденновске, театрального центра на Дубровке («Норд-Ост»), само по себе говорит о стремлении большого числа людей знать правду. Они точно не ждут ее от Соловьева, чей жизненный путь – свидетельство умения и готовности повыгодней продаться. Они ждут ее от Дудя, который, отказавшись от рекламы в «Беслан. Помни», явно ставил целью не заработать, а получить репутационный капитал. И ему это, в отличие от Соловьева, из уст которого обвинения в непрофессионализме звучат как комплимент, удалось.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №34-2019 под заголовком «Соловьев из-за Дудя изошел на говно».