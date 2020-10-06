"Мужчина, только не отключайтесь": Навальный рассказал Дудю, как умирал от "Новичка"

Алексей Навальный дал первое интервью после своего отравления Юрию Дудю, в котором подробно вспомнил злополучное утро на борту самолета.

«Меня все спрашивают, каково это умирать от "Новичка". Это очень странно, ведь хоть ты никогда и не умирал от инсульта или от того, что тебе отрезают ногу, ты примерно можешь представить ощущения от этого процесса. То, что происходит от отравления боевым химическим оружием невозможно представить. Но ощущение того, что ты сейчас умрешь, наступает волнами», — рассказал Алексей Навальный.

Он вспомнил, как пытался посмотреть любимый мультик, поговорить со своим пресс-секретарем, умыться в туалете, но организм настойчиво сообщал ему — то, что произошло, несовместимо с жизнью. Тогда Навальный сказал проводнику: «Меня отравили, я сейчас умру», — и лег на пол возле кухонного отсека самолета. Последняя фраза, которую помнит Алексей: «Мужчина, только не отключайтесь».

Навальный также сравнил ощущения от произошедшего с ним с контактом с дементором в Гарри Поттере. «Он тебя целует, тебе не больно, а жизнь уходит».

В данный момент состояние Алексея Навального стремительно улучшается, он много работает с физиотерапевтом, делает упражнения для восстановления разрушенной нервной системы и даже обещает научиться жонглировать. В целом же свой сегодняшний статус Навальный сравнил с «морской свинкой»: за скоростью его восстановления внимательно наблюдают медики, потому что людей, выживших после отравления боевым химическим оружием, не так-то много.